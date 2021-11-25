Metroda bıçak çeken saldırgandan pes dedirten savunma: Bıçağı biletmeye götürüyordum, ben şikayetçiyim

İstanbul'da Kadıköy-Tavşantepe metrosunda tartıştığı kadın yolcuya bıçak çekip dehşeti yaşatan Emrah Yılmaz'ın emniyette verdiği ifadenin ardından adliyeye sevk edildi.Emniyetteki ilk ifadesinde olay günü evden çıkarak Ataşehir Ünalan'a gitmek için Maltepe Huzurevi durağından Kadıköy metrosuna bindiğini söyledi. Evden çıkarken yanına ekmek bıçağını biletmek için gazete kağıdına sararak yanına aldığını öne süren Yılmaz, 'Cebimde bıçakla metroya bindim. Oturuyordum. 2-3 durak gittik.Bostancı durağına geldiğimizde ismini bilmediğim, karşımda oturan kapalı bayanın maskesinin aşağıda olduğunu gördüm. Ve bayana nazik bir şekilde korona var maskenizi tam kapatır mısınız dedim. Bu bayan kızgın bir şekilde çekmeyeceğim siz karışamazsınız dedi. Ben birkaç kez uyarmaya devam ettim.' dedi.Maske konusunda tanımadığı kadınla konuşurken tanımadığı başka bir kadının 'neden tartışıyorsunuz' diye kendisine soru sorduğunu söyleyen saldırgan, 'Kapalı bayanı savunmaya yönelik bağırarak tam hatırlamadığım sözler kullandı. Ben herkesin hakkını savunuyorum astım hastasıyım ama maske takıyorum dedim. Yanında annesi de vardı. O da bana hakaret etti' diye konuştu.Tartışma nedeniyle metrodaki insanların araya girip kendisini tutmaya çalıştığını söyleyen Emrah Yılmaz, 'Bu sırada genç bayan bana döner tekme attı. Karnıma geldi. Benitutanlar olduğu için karşılık veremedim. Annesi de bana saldırıp tekme ve yumruk attı' dedi ve kendisine kadınların hakaret ile küfrettiğini öne sürdü.Hakaretlere karşılık hakaret ettiğini belirten Yılmaz, 'Ben de kendimi korumak üzere bıçağımı çıkardım. Darp ve linç edilmekten kurtulmak, kapıya yönelip ortamdan kurtulmak için çıkardım. Kimseyi hedef göstererek bıçağı sallamadım ve bıçakla tehdit etmedim. 50-60 kişi üzerime geldiği için kendimi kurtarmaEmniyetteki ilk ifadesinin ardından savcılığa getirilen Emrah Yılmaz tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edildi. Yılmaz çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.