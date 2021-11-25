Merkez'de kritik zirve! Şahap Kavcıoğlu, banka genel müdürleriyle görüşüyor

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, ekonomideki gelişmeleri değerlendirmek üzere BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar ve banka genel müdürleriyle bir araya geldi.Toplantıda durum değerlendirmesi yapılacağı öğrenildi.İstanbul Etiler'de bulunan Türkiye Bankalar Birliği'ndeki toplantıya, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Yapı Kredi CEO'su Gökhan Erün, HSBC Türkiye Ceo'su Selim Kervancı, TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, Halk Bank Genel Müdürü Osman Arslan ve Garanti Bankası Genel Müdürü Recep Baştuğ'un da aralarında bulunduğu banka müdürleri ve yöneticileri katılıyor.'SAĞLIKSIZ FİYAT OLUŞUMLARI GÖZLENMEKTEDİR'Öte yandan Merkez Bankası'ndan geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, 'Döviz kurları, serbest piyasa dinamiklerince arz ve talep koşullarınca belirlenmektedir. Merkez Bankası belli koşullar altında kalıcı yön amacı taşımadan sadece aşırı oynaklığa müdahale edebilmektedir.Döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak, sağlıksız fiyat oluşumları gözlemlenmektedir.' denildi.'İKTİSADİ TEMELLERDEN TAMAMEN UZAK'Açıklamanın devamında, 'Şirketlerimiz ve vatandaşlarımızın aşırı oynak piyasa koşullarında iktisadi temellerden tamamen uzak değerlerden işlem yaparak olası kayıplara karşı uyarılması lüzumu üzerine bu açıklamaya gerek duyulmuştur' ifadelerine yer verildi.