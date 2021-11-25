Gri kategoride aranan terörist teslim oldu! İkna edilen PKK’lı Habur’da teslim alındı

TEM Daire Başkanlığı Arananlar Listesin GRİ Renk kategorisinde bulunan, ve 2015 yılında bölücü örgüt PKK/KCK Terör Örgütüne katılım yapan Şimal Hevi kod adlı Semra Erol isimli örgüt Mensubuyla Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan görüşmeler neticesi Şırnak ili Habur Sınır Kapısından teslim olması konusunda ikna edildi.İkna edilen örgüt mensubu Semra Erol bugün Habur Sınır Kapısında Van İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince teslim alındı.İçişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklamada; Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor, 2 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim olduİçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1'i İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesinde Gri Kategoride olmak üzere 2 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.Teslim olan örgüt mensuplarının 2015 yılında terör örgütüne katıldıkları, Türkiye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 180'e yükseldi.