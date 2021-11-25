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Fahrettin Koca'dan muhalefete aşı müjdesi sonrası tepki: Sevinmenizi beklerdim

Türkiye’nin hizmetine sunulacak yerli aşı Turkovac'ın acil kullanımı müjdesi muhalefet partileri tarafından hoşnutsuzlukla karşılandı.

Fahrettin Koca'dan muhalefete aşı müjdesi sonrası tepki: Sevinmenizi beklerdim
Ekleme: 25.11.2021 - 12:31 Güncelleme: 25.11.2021 - 12:38 / Editör: Ozge Selin
Fahrettin Koca'dan muhalefete aşı müjdesi sonrası tepki: Sevinmenizi beklerdim
Koronavirüsle mücadele kapsamında ilk çalışmaları Kasım 2020'de başlatılan yerli inaktif aşı Turkovac'ın kullanımı için geri sayım başladı.

Bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yerli aşı çalışmaları hakkında konuşan Sağlık Bakan'ı Fahrettin Koca, Turkovac için Acil Kullanım Onayı başvurusu yapıldığını duyurarak müjdeyi verdi.

'HAYIRLI UĞURLU OLSUN'

Bakan Koca müjdesini ise 'Konuşmama başlamadan önce milletimiz için önemli bir müjdeyi vermek isterim. Yerli Covid-19 inaktif aşımız Turkovac bugün itibarıyla acil kullanım onayına müracaat etmiştir. Yıl bitmeden yaygın kullanıma gireceğini ümit ediyoruz. Hücreden aşıya kadar her aşaması ülkemizde ve ülkemiz bilim insanlarınca geliştirilen milli aşımızın ülkemize, milletimize ve tüm dünyaya hayırlı, uğurlu olmasını dilerim' ifadeleriyle duyurdu.

MUHALEFET SIRALARI YERLİ AŞIYI KÜÇÜMSEDİ

Ancak Koca'nın aşı müjdesi muhalefet cephesinde memnuniyetsizlikle karşılandı.

Bakan Koca'nın müjdesi sonrası muhalefet sıraları aşı müjdesini küçümseyerek uğultular başlattı.

'SEVİNMENİZİ BEKLERDİM AMA ÜZÜLÜYORSUNUZ'

Bakan Koca uğultular sonrası ise muhalefet sıralarına dönerek 'Türkiye ve Türkiye'deki bilim insanlarına güvenin. Değerli hazirun bugün sevinmenizi beklerdim ama anlıyorum ki üzülüyorsunuz” ifadeleriyle tepkisini gösterdi.
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