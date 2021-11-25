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Eylül 2022'ye kadar şeker zammı yok! Açıklama geldi

Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürü Mücahit Alkan, “2022 Eylül ayına kadar şekere zam yok. Kriz çığırtkanlarına fırsat verilmeyecek” dedi.

Ekleme: 25.11.2021 - 13:56 Güncelleme: 25.11.2021 - 14:14 / Editör: Ozge Selin
Eylül 2022'ye kadar şeker zammı yok! Açıklama geldiTürkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürü Mücahit Alkan, "2022 Eylül ayına kadar şekere zam yok. Kriz çığırtkanlarına fırsat verilmeyecek" dedi. Alkan, "İnsanlar rahat olsun şekerimiz var. Hiçbir şekilde bir arz problemimiz yok. Şeker sanayi öldü bitti fabrikalar kapanyor söylentileri yalan. Hatta bu söylentiler olduğu dönemde şeker fabrikaları üretim rekoru kırdı" dedi.

EYLÜL 2022'YE KADAR ŞEKER ZAMMI OLMAYACAK

2022 Eylül ayına kadar herhangi bir zam olmayacak. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Piyasayı bizde takip ediyoruz. Birileri stoklama eğilimine giriyor. Bu stoklama eğilimine girenler zararlı çıkarlar. Çünkü şekerimiz var. Hatta geçtiğimiz hafta 30 bin ton ihracata şeker verdik. Yaklaşık 95 bin tonda ihracatcılar için şekerimizi hazırladık. Önümüzdeki günlerde bunu da satışa sunacağız. Hiçbir şekilde şeker arzıyla ilgili herhangi bir sorun yok" diye konuştu.
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