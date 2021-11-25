CHP'li vekillere Ardahan'da HDP şoku! Selahattin Demirtaş'ı aklamak isteyince vatandaşlar ateş püskürdü

Erken seçim çağrıları yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı ile Ardahan'ın Çıldır ilçesine ziyaret gerçekleştiren CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel ve Ankara Milletvekili Nihat Yeşil bir kıraathanede zor anlar yaşadı. Vatandaşların Selahattin Demirtaş ve HDP üzerinden tepkileri ile karşılaşan CHP'li vekiller durumu kurtarmak için açıklamalar yapsa da, köylüler bir türlü ikna olmadı. Bir vatandaş CHP'li vekillere, "CHP iktidar olmak istiyorsa HDP'den uzak duracak." dedi, kahvedeki diğer vatandaşlar da bu sözleri alkışladı. CHP'li vekil köylülerin tavrı sonrası kahveden ayrıldı.CHP'Lİ VEKİLLERE ARDAHAN'DA HDP ŞOKUCHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel ve Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'in Ardahan ziyaretinde HDP gerilimi yaşandı. Vatandaşlar, CHP'li isimlere HDP üzerinden sert tepki gösterirken, "Selahattin Demirtaş kadar bu ülkeye zarar veren biri var mı?" dedi.CHP'Lİ VEKİL DEMİRTAŞ'I KORUMAYA ÇALIŞINCA GERİLİM TIRMANDIDemirtaş ve HDP eleştirilerine yanıt vermek isteyen CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, "Demirtaş, mahkemelerde yargılanıp ceza almadığı için suçsuzdur. Ceza aldığı an suçludur. Onun cezasını kanunlar, adalet önünde versin." dedi."CHP, İKTİDAR OLMAK İSTİYORSA HDP'DEN UZAK DURACAK"CHP'li vekilin Demirtaş'ı aklamaya çalışması üzerine sinirlenen bir vatandaş, "Sayın vekilim bir kelime konuşacağım. CHP, Atatürk'ün partisidir, Atatürkde bizim başımızın tacıdır. CHP iktidara gelmek istiyorsa HDP'den uzak duracak." dedi.Vatandaşın sözleri sonrası kıraathanedeki diğer vatandaşlar alkışladı. Vatandaş, eleştirisi sonrası CHP'li vekilden uzkalşarak yerine oturdu. Gelişmeler üzerine CHP'li vekiller mekandan ayrıldı.