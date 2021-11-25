Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den 2022 asgari ücret açıklaması: Uzlaşmaya yakınız...

2022 asgari ücret zammı ile ilgili bir son dakika açıklaması daha geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapılan açıklamada, 2022 asgari ücret zammının toplumu tatmin edecek bir oranda olacağı belirtildi. Bakan Bilgin, "Türk-İş ile bu konuda uzlaşmaya yakınız." dedi. Bakan Bilgin, 2022 asgari ücret zammı toplantısı tarihini de duyurdu. İşte Bakan Bilgin'in son dakika asgari ücret açıklaması ve ayrıntılar...2022 ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN SON DAKİKA AÇIKLAMASI: UZLAŞMAYA YAKINIZÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2022 asgari ücreti ile ilgili yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı. Bakan Bilgin, "Asgari ücretin toplumu tatmin edecek, adalet duygusunu pekiştirecek bir seviyede olacağına inanıyorum. Türk-İş ile bu konuda uzlaşmaya yakınız." dedi.2022 ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI TARİHİ DE BELLİ OLDUMilyonların gözünü çevirdiği asgari ücret zam pazarlığının başlayacağı tarih de belli oldu. Bakan Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.BAKAN BİLGİN ASGARİ ÜCRET ZAMMININ YIL SONUNA BIRAKILMAYACAĞINI SÖYLEMİŞTİÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunmuştu. Bilgin, 2022 asgari ücret zam oranının kısa sürede belirleneceğini belirtmişti. Bilgin, "Aralık sonuna bırakmadan, 1-2 hafta içinde hemen açıklayacağız" demişti.