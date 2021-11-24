BİM Kataloğu 26 Kasım 2021: BİM’de Bu Cuma Neler Var? BİM 26 Kasım Kataloğu Yayında!

BİM 26 Kasım kataloğu tüm vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Pek çok ürünün indirimli fiyatlarla satılacağı BİM 26 Kasım aktüel kataloğu ürünleri Cuma günü satışa çıkmayı bekliyor. Peki BİM’de Bu Cuma Neler Var? İşte BİM 26 Kasım Kataloğu…

ürünleri bu Cuma satışta olacak.nda pek çok ürün indirimli fiyatlarla raflarda olacak. İndirimleri takip eden vatandaşlar isenu heyecanla bekliyor. BİM aktüel ürünler kataloğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Pekinda Türk Kahve Makinesi, Fakir Kahve, Teleskop, Baharat Öğütücü ve Polosmart RGB Gaming Klavye gibi pek çok ürün yer alacak. İşteFakir Filtre Kahve Makinesi 299,99 TLFakir Kahve Baharat Öğütücü 299,99 TLKumtel Dikey Isıtıcı 279,99 TLDresuar 299,99 TLMetal Raf Kitaplık 59,90 TLKütahya Porselen Trend Kupa 22,50 TLAbdullah Efendi Közde Pişirme Teknolojili Türk Kahvesi Makinesi 299,99 TLNostaljik Radyo 129,99 TLMini Ahşap Tabure 99,99 TLBüyük Boy Hasır Sepet 14,90 TLRakle Dekorlu Meşrubat Bardağı 570 cc 9 90 TLPaşabahçe Cam Kapaklı Kavanoz 2500 cc 22,50 TLPaşabahçe Cam Kapaklı Kavanoz 900 cc 17,50 TLPaşabahçe Cam Kapaklı Kavanoz 1500 cc 19,50 TLPlastik Ürün Çeşitleri 12,90 TLSalata Kurutucu 27,50 TLToz Alma Aparatı 19,90 TLDuşakabin Şampuanlık 22,50 TLGlass in love Cam Sprey Yağlık 22,90 TLLAV Minik Kase 6'lı 11,90 TLbu cuma raflarda olacak.ürünlerine tüm BİM marketlerden ulaşabilirsiniz. Uygun fiyatlı pek çok ürün bilgisini sizler için paylaştık.