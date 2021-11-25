BAE'den gelen 10 milyar dolarlık fon, yatırım gelmesin dolar fırlasın diye kırk takla atan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ayarını bozdu

Veliaht Prens Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, dün Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında enerji, çevre, finans ve ticaret alanlarında 10 anlaşma imzalandı. ABU Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hasan Al Suwaidi, "Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye'de yatırım yapmak üzere 10 milyar dolarlık bir fon ayırmıştır" dedi. Türkiye'nin aldığı yatırım; dolar fırlasın, Türkiye yatırım çekemesin diye kırk takla atan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ayarlarını bozdu. Diplomasiden ve devlet yönetiminden bihaber olan Kılıçdaroğlu, "BAE Veliaht Prensi geldi, hazır ola geçtin Erdoğan." hakaretiyle ne denli seviyesiz, beceriksiz ve vizyonsuz olduğunu gözler önüne serdi.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El

Nahyan'ın huzurunda imzalanan 10 anlaşmanın ardından Abu Dabi Kalkınma Holdingi

(ADQ) Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hasan Al Suwaidi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde

basın toplantısı düzenledi. Suwaidi, Abu Dabi Veliahtı'nın Başkan Erdoğan'ın davetine



icabetle Türkiye geldiğini belirterek, "Bu resmi ziyaret ve görüşmeler neticesinde

Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye'de yatırım yapmak üzere 10 milyar dolarlık bir

fon ayırmış ve tahsis etmiştir" dedi.



BAE BASINI: BİN ZAYİD'İN ZİYARETİ TÜRKİYE-ARAP ÜLKELERİ İLİŞKİLERİNİ YENİ

BİR DÖNEME TAŞIYACAK



BAE'de yayın yapan günlük gazeteler, Prens Bin Zayid'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın

davetiyle dün Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyareti manşetlerine taşıdı.

Dünkü ziyareti "BAE ve Türkiye... Umut vadeden ilişkiler" başlığıyla manşetinden veren

"El-İttihad" gazetesi, iki ülke ilişkilerinde barış ve istikrar temeline dayalı iş birliği ve ortak

çalışma için yeni ufukların oluştuğuna vurgu yaptı.





İki ülke arasındaki yeni dönemin ilk adımı olarak BAE'nin Türkiye'de yatırım için 10 milyar

dolarlık bir fon ayırdığına işaret eden gazete, "Tıpkı Başkan Erdoğan'ın dediği gibi, bu

ziyaret iki ülke arasında kalkınmayı vadeden yeni bir dönemin hazırlığıdır."

ifadelerine yer verdi.



"El-İttihad" gazetesinin haberinde ayrıca çeşitli sektörlerde kalkınmasını sürdüren iki ülkenin

sürdürülebilir bir ekonomik ortaklık başlattığına işaret edildi.



YATIRIM GELDİ CHP'NİN AYARI BOZULDU



Türkiye'nin aldığı yatırım; dolar fırlasın, Türkiye yatırım çekemesin diye kırk takla atan CHP

lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ayarlarını bozdu. Diplomasiden ve devlet yönetiminden

bihaber olan Kılıçdaroğlu, "BAE Veliaht Prensi geldi, hazır ola geçtin Erdoğan."

hakaretiyle ne denli seviyesiz, beceriksiz ve vizyonsuz olduğunu gözler önüne serdi.



MASADA GERİ ADIM YOK!



Kılıçdaroğlu'nun ucuz algı çalışmasına karşın Türkiye masada herhangi bir geri adım atmadı.

Bir ekonomi zirvesi olan görüşmede Türkiye hayli önemli bir kazanım elde ederken, siyasi

konularda bir taviz söz konusu değil.

