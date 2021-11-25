Arkadaşına mutfak kıyağı! CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkentin 12 milyonunu uçurdu

31 Mart 2019 Yerel Seçimler öncesi Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin "dezavantajlı vatandaşlara, engelli öğrencilere, barınma ve şefkat evlerinde kalan ya da sokaktayaşayan vatandaşlara yönelik yemek hizmeti" işi ihalesini en avantajlı teklif veren firma kazanmıştı. Koltuğa oturan Mansur Yavaş, 11 milyon 866 bin TL'lik ihaleyi özel şirkettenhukuksuz şekilde aldı. Oysa firmanın iş için imkânları ve personeli vardı. Hizmet ne mutfağı ne de personeli bulunan BEL-PA'ya 6 milyon lira fark ile 17 milyon 879 bin TL'ye verildi. BEL-PA bu işi yapabilmek için 148 partili personel aldı. Bu personele 12 milyon 200 bin TL ödendi. Ancak BEL-PA 2020-2021 yılı boyunca engelli okullarına yemek hizmeti vermedi. Yaşanan mağduriyeti Millî Eğitim Bakanlığı giderdi.VAHİM BİR KİRALAMA HİKÂYESİBelirlemelere göre Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, BEL-PA'ya mutfak kiralamak için Yeni Mahalle'deki Gersan Sanayi Sitesi'nde bulunan DoğaCatering Yemek Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne ait mutfak hakkında araştırma istedi. Kıymet Takdir Komisyonu, bodrum, zemin kat ve birinci kattan oluşan 1200metrekarelik mutfağın aylık kullanım bedelinin 30 bin TL ile 32 bin TL arasında olmasının uygun buldu. Bu değerlendirmeye stopaj, yapının ile malzemelerin kullanımı, mutfaktefrişatının amortismanı, tadilatlar ve diğer tüm masraflar dâhil edildi. Buna göre 5 yıllık kullanım hakkı bedeli 1 milyon 800 bin lira ila 1 milyon 920 bin lira arasında hesaplandı. Daire başkanlık makamından aylık 32 bin TL net kira bedeli için olur istedi.PİYASA FİYATI 385 BİN LİRAAslında bu işyeri takdir komisyonu'nun belirlediği gibi piyasa koşullarında kiralansa 385 binlira ederdi. Yazıldığı gibi mutfak 15 bin kişilik değil ancak 7 bin 500 kişilik yemek üretimkapasitesine sahipti. Yine 1200 değil 600 metrekare kullanım alanı vardı. İşte bu mutfak içinşirkete 12 kat fazla ödeme yapıldı. Belediye'nin kasasından 4 milyon 950 bin lira çıktı. Hem deödeme fatura başkanlık makamı olurundan önce gerçekleştirildi.HER SABAH BİRLİKTE YÜRÜYORLARBüyük kıyak yapılan Doğa Catering Yemek Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ninyönettiği Selahattin Karaoğlan. Yemek sektörü Selahattin Karaoğlan ile Mansur Yavaş'ın çokiyi arkadaş olduğu biliyor. Okul arkadaşı ikili komşular. Sabah yürüyüşlerini birlikte yapıyorlar.Sektör, Mansur Yavaş'ın ATO Meclis Üyesi Selahattin Karaoğlan'ın kapattığı Mendika yemekşirketinden uzun yıllar sigortalı olduğu da konuşuluyor.Üstelik BEL-PA mutfağı eksik teslim aldı. 400 bin liraya yeni mutfak malzemesi alındı. Ayrıcaşirkete yıllık 220 bin 752 TL bina kirası ödeniyor.NEREDE ATATÜRK'E VERDİĞİN VİDEOLU SÖZAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, internette 21 Kasım günü video yayınladı.Müzikli videoda Yavaş'ın Anıtkabir'e baktığı görüntülerle birlikte yaptığı konuşmaya "Atam"diyerek başlıyor. Konuşmanın sonunda da "Yetim hakkı yedirilmeyecek. Yetim hakkıyedirilmeyecek. Yetim hakkı yedirilmeyecek" diye vurgu yapıyor