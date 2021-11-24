Uygulama 1 Ocak'ta başlıyor! Mahkemelerde yeni dönem

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, tutuklamaya itiraz konusunda alınan kararı duyurdu. Bakan Gül'ün açıklamasına göre 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren tutuklamaya itiraza asliye ceza mahkemesi hakimleri bakacak.Bakan Gül, 'Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde halihazırda 256 faaliyetin 159'u hayata geçirilmiş durumdadır. Belgenin uygulanma oranı yüzde 62 olmuştur' dedi. Gül, 'İstanbul Havalimanı Adliyesi'nde toplam 8 bin 127 kişi hakkında yakalama işlemi gerçekleştirilmiştir. 4 bin 607 kişi hakkında da soruşturma işlemi yapılmıştır. 2022 yılında Sabiha Gökçen Havalimanı'na da bir adliye kuracağız.' şeklinde konuştu.'Millet iradesini en güçlü şekilde koruyacak, özgürlükçü bir anlayışa dayalı anayasaya ihtiyacımız olduğu açıktır.' değerlendirmesinde bulundu.