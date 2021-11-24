  • USD: 12,16 - 12,18
  • EURO: 13,68 - 13,70
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ünlü kahve zinciri Starbucks'ta panik: 'Binlerce kişi Hepatit A kapmış olabilir'

ABD'nin New Jersey eyaletinde bir Starbucks çalışanının bulaşıcı bir hastalık olan Hepatit A'ya yakalandığı belirlendi. Çalışanın virüsü binlerce kişiye bulaştırmış olabileceğini düşünen yetkililer, halkı aşı olmaya çağırdı.

Ekleme: 24.11.2021 - 13:17 Güncelleme: 24.11.2021 - 13:24 / Editör: Ozge Selin
Ünlü kahve zinciri Starbucks'ta panik: 'Binlerce kişi Hepatit A kapmış olabilir'ABD''nin New Jersey eyaletinde Hepatit A'ya yakalanan bir Starbucks çalışanı yüzünden panik yaşanıyor.

Kahve zincirinin Camden County'deki en yoğun şubelerinden birinde meydana gelen olayda binlerce kişinin virüse maruz kaldığı düşünülüyor. Yetkililer halkı aşı olmaya çağırıyor.
Hepatit A virüsünün yol açtığı bu karaciğer enfeksiyonu, genellikle dışkıyla temas ya da kirli suyla hazırlanan gıda tüketimiyle bulaşıyor. Yemek hazırlayan ve gıda sektöründe çalışan kişilerin temizliğe dikkat etmemesi, kanalizasyon sularıyla kirlenmiş besinlerin çiğ ya da az pişmiş olarak yenmesi en sık bulaşma yolları arasında yer alıyor.

Çoğunlukla sağlık koşullarının ve hijyen önlemlerinin yetersiz olduğu ülkelerde görülen Hepatit A'nın belirli bir tedavisi yok. Korunma yolları olarak aşı ve kişilerin elini doğru yıkaması öneriliyor. Taze sebze ve meyvelerin de temiz suyla iyice yıkanıp tüketilmesi gerekiyor.

Hastalığın semptomları arasında ateş, bitkinlik, iştahsızlık, mide bulantısı, kusma, ciltte sararma ve eklem ağrıları var.

Çalışanın Hepatit A testinin pozitif çıktığını 17 Kasım'da öğrenen Camden County Sağlık Departmanı, şubede inceleme yapıldığını bildirdi. Hijyen koşullarının ihlal edilmediği görülse
de bütün çalışanlar aşılanana kadar şube kapatıldı. Departmandan Paschal Nwako, adı açıklanmayan hastanın şu an çalışmadığını ve yakın temaslıların tespit edildiğini bildirdi.

Camden County yönetiminden Dan Keashen ise şöyle konuştu:

Starbucks şubesi günde ortalama 600 müşterisi olduğunu bildirdi. Bunlardan bazıları günde birkaç kez gidip geliyor. Ancak muhtemelen binlerce kişinin virüse maruz kaldığını düşünüyoruz. Yetkililer, 4-6 Kasım ve 11-13 Kasım'da şubeyi ziyaret eden herkesin mümkün olan en kısa sürede aşı olmasını istedi. Virüsle temastan en geç 14 gün sonra aşı yaptırılmasının gerektiği açıklandı. Aşılamayı kolaylaştırmak için cuma ve cumartesi bölgede bir aşı merkezi açıldı. Şimdiye kadar Starbucks çalışanları dahil 800 kişi aşı yaptırırken, aşı merkezi yarın bir kez daha kurulacak. Washington Post, virüse maruz kalanlar arasında henüz hiç kimsenin testinin pozitif çıkmadığını bildirdi.
'Herkesin güvende ve sağlıklı olmasını sağlamak önceliğimiz' diyen Nwako, virüse maruz kalma ihtimali olan herkesi aşı yaptırmaya çağırdı.
Beceriksiz Mansur Yavaş! TRT yayınlarını durdurdular!
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine yönelik anketlerde son durum
'Saadet zinciri' yöneticileri suçu birbirlerine attı! İşte şaşkına çeviren detaylar
İzmir'de ev ve işyerlerini su bastı! Tunç Soyer 'Bir daha olmayacak' demişti...
Osman Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'na zor soru! O isimleri tek tek açıklayıp sordu:
Türkiye'den dikkat çeken F-16 hamlesi: Seri üretim başlıyor...
Demirtaş'tan muhalefete 'hükümeti istifaya davet edelim' çağrısı: Ortak miting yapalım
İYİ Parti'li Aytun Çıray 'Lütfü Türkkan' sorusunu hazmedemedi: Sizinle uğraşamam
Asgari Geçim İndirimi kaç para olacak?
Baklavacı magandaların davası sil baştan! İstinaftan 2 gerekçeli bozma
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan İİT Bakanlar Toplantısı'na video mesaj!
Ünlü ekonomist Robin Brooks dolar/TL grafiğini paylaşarak alçak planı deşifre etti! Spekülatif hareketler var
Türkiye-BAE görüşmesi dünya basınında: Yatırım hacmi manşetlere taşındı
24 Kasım Borsa güne rekor seviyeden başladı!
ABD Başkanı Joe Biden: Yüksek benzin fiyatı tüm dünyada sorun
Doların yükselişini bahane edenler PKK ve LGBT sloganları attı
28 Şubat’ın başörtüsü mağdurlarından Kılıçdaroğlu'na tepki! Yıllarımızı hayallerimizi çaldılar helalleşmeyiz
Hecoin isimli kripto para buharlaştı! Yabancı gibi gösterildi sahibi Türk çıktı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan - El Nahyan görüşmesinde ticaret ve yatırım masada
Ekonomist Timothy Ash'dan Türkiye'ye IMF ve dolar önerisi
Avrupa Parlamentosu Facebook, Google, Apple ve Microsoft gibi teknoloji devlerine katı kurallar getirecek

Avrupa Parlamentosu Facebook, Google, Apple ve Microsoft gibi teknoloji devlerine katı kurallar getirecek

Genç kıza beyzbol sopasıyla saldırdı

Genç kıza beyzbol sopasıyla saldırdı

Tüm dünya heyecanla izledi: NASA asteroidle çarpışması planlanan uzay aracını fırlattı

Tüm dünya heyecanla izledi: NASA asteroidle çarpışması planlanan uzay aracını fırlattı

Sosyal medyada binlerce kez tıklandı! Mezbahadan kaçan inek su parkında böyle eğlendi

Sosyal medyada binlerce kez tıklandı! Mezbahadan kaçan inek su parkında böyle eğlendi

İngiltere’de işkenceyle katledilen küçük çocuğun son anları! Görüntüler yürekleri parçaladı

İngiltere’de işkenceyle katledilen küçük çocuğun son anları! Görüntüler yürekleri parçaladı

Adana'da eşinin çocukları alarak evi terketmesine öfkelenen koca damdan atladı

Adana'da eşinin çocukları alarak evi terketmesine öfkelenen koca damdan atladı