  • USD: 12,16 - 12,18
  • EURO: 13,68 - 13,70
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ünlü ekonomist Robin Brooks dolar/TL grafiğini paylaşarak alçak planı deşifre etti! Spekülatif hareketler var

İç ve dış güçler tarafından son zamanlarda Türk Lirası alçakça hedef alınıyor. Türk Lirası'na değer kaybettirerek bir darbe girişiminde bulunmak isteyenlerin planlarını ünlü ekonomist Robin Brooks, paylaştığı görsellerle adeta ispatladı. Brooks sosyal medya hesabından yaptığı grafikli paylaşımda, Türk Lirası'na karşı nasıl bir manipülasyon yapıldığını gözler önüne serdi.

Ünlü ekonomist Robin Brooks dolar/TL grafiğini paylaşarak alçak planı deşifre etti! Spekülatif hareketler var
Ekleme: 24.11.2021 - 11:03 Güncelleme: 24.11.2021 - 11:09 / Editör: Ozge Selin
Ünlü ekonomist Robin Brooks dolar/TL grafiğini paylaşarak alçak planı deşifre etti! Spekülatif hareketler var
Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başekonomisti Robin Brooks sosyal medya hesabından yaptığı grafikli paylaşımda, Türk Lirası'na karşı nasıl bir manipülasyon yapıldığını gözler
önüne serdi.

TL YÜZDE 30 DAHA DEĞERLİ

Brooks'un paylaşımı yaptığı sırada 1 Dolar 12.30 TL'ye tekabül ederken, Brooks, TL'nin aslında yüzde 30 daha değerli olduğunu ifade etti.

Ekonomist yaptığı paylaşımda şu an piyasa koşulları arasında TL'nin, Dolar karşısında 9 lira 50 kuruş civarında adil değerinin olduğunu vurguladı.



MANİPÜLASYONU GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Yani Brooks yaptığı paylaşımda, aslında Türk Lirası'nın şu anki durumdan yüzde 30 daha değerli olduğunu aktardı. Grafikli paylaşımda değerlemenin Mayıs 2021'den itibaren hızlı bir
şekilde yukarı çıktığını ifade etti. Bu durum ise TL üzerinde oluşturulan manipülasyonu gözler önüne seriyor.

RAHİP BRUNSON OLAYINI ÖRNEK GÖSTERDİ

Yine grafikte 2018'in verileri de yer aldı. 2018'de dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın Rahip Brunson olayından sonra başlattığı kur saldırısına dikkat çekildi. 2018 yılında dolar
7,20 liraya kadar çıkarken, adil değerinin 5 lira 50 kuruş olduğu aktarıldı.

Brooks paylaşımında, o dönem de yüzde 30'un üzerinde bir değerlendirmeden söz etti.

Brooks, TL'nin adil piyasa değerinin çok çok üstünde olduğunu vurguladı.

Türkiye'den dikkat çeken F-16 hamlesi: Seri üretim başlıyor...
Demirtaş'tan muhalefete 'hükümeti istifaya davet edelim' çağrısı: Ortak miting yapalım
İYİ Parti'li Aytun Çıray 'Lütfü Türkkan' sorusunu hazmedemedi: Sizinle uğraşamam
Asgari Geçim İndirimi kaç para olacak?
Baklavacı magandaların davası sil baştan! İstinaftan 2 gerekçeli bozma
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan İİT Bakanlar Toplantısı'na video mesaj!
Ünlü ekonomist Robin Brooks dolar/TL grafiğini paylaşarak alçak planı deşifre etti! Spekülatif hareketler var
Türkiye-BAE görüşmesi dünya basınında: Yatırım hacmi manşetlere taşındı
24 Kasım Borsa güne rekor seviyeden başladı!
ABD Başkanı Joe Biden: Yüksek benzin fiyatı tüm dünyada sorun
Doların yükselişini bahane edenler PKK ve LGBT sloganları attı
28 Şubat’ın başörtüsü mağdurlarından Kılıçdaroğlu'na tepki! Yıllarımızı hayallerimizi çaldılar helalleşmeyiz
Hecoin isimli kripto para buharlaştı! Yabancı gibi gösterildi sahibi Türk çıktı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan - El Nahyan görüşmesinde ticaret ve yatırım masada
Ekonomist Timothy Ash'dan Türkiye'ye IMF ve dolar önerisi
CHP'li Gürsel Tekin dövizdeki artışın dış etkenlerden kaynaklanmadığını savundu: Böyleyse neyimiz varsa satmazsak adiyiz
Sosyal medya çalkalandı: “Ekonomik Kurtuluş Savaşı'nı kazanacağız! Vazgeçmeyeceğiz!”
MSB'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu!
İçişleri Bakanlığı CHP'li Bolu Belediyesi'nin ırkçı kararına soruşturma başlattı
Elektrik faturalarındaki TRT payı kaldırıldı!
Avrupa Parlamentosu Facebook, Google, Apple ve Microsoft gibi teknoloji devlerine katı kurallar getirecek

Avrupa Parlamentosu Facebook, Google, Apple ve Microsoft gibi teknoloji devlerine katı kurallar getirecek

Genç kıza beyzbol sopasıyla saldırdı

Genç kıza beyzbol sopasıyla saldırdı

Kocaeli'de büyük panik! Derince'de doğal gaz borusu patladı evler tahliye edildi

Kocaeli'de büyük panik! Derince'de doğal gaz borusu patladı evler tahliye edildi

Düşük emekli maaşlarına seyyanen zam masada

Düşük emekli maaşlarına seyyanen zam masada

Erken emeklilik için hizmet tespit formülü

Erken emeklilik için hizmet tespit formülü

İkinci el araç alacaklar dikkat: Bu oyuna gelmeyin

İkinci el araç alacaklar dikkat: Bu oyuna gelmeyin