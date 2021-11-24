  • USD: 12,16 - 12,18
  • EURO: 13,68 - 13,70
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Türkiye-BAE görüşmesi dünya basınında: Yatırım hacmi manşetlere taşındı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan ile öneli bir görüşme gerçekleştirecek. Türkiye’ye geniş hacimli yatırım yapacağını duyuran El Nahyan’ın yapacağı ziyaret, dünya basını tarafından da yakından takip ediliyor.

Türkiye-BAE görüşmesi dünya basınında: Yatırım hacmi manşetlere taşındı
Ekleme: 24.11.2021 - 10:42 Güncelleme: 24.11.2021 - 10:54 / Editör: Ozge Selin
Türkiye-BAE görüşmesi dünya basınında: Yatırım hacmi manşetlere taşındı
Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında, yeni bir dönem başlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine sayılı saatler sonra Türkiye'ye gelecek olan BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan, Başkan Erdoğan ile önemli bir görüşme gerçekleştirecek.

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra ticari yatırımlar da masada olacak. Özellikle dünya ticaret zinciri tedariğinin önde gelen sağlayıcılarından biri olan BAE merkezli şirket DP World, Türkiye'de geniş hacimli yatırımlara imza atacak.

100 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM DÜNYA GÜNDEMİNDE

Kritik görüşme öncesi Türkiye'nin potansiyeli ve coğrafi avantajının, büyük yatırımlar için önemli bir rol oynayacağına ilişkin açıklamalarda bulunan DP World'ün bu açıklamaları, dünya basınında da büyük ilgi çekti.

Yabancı medya kuruluşları, Başkan Erdoğan ve El-Nahyan görüşmesini manşete taşıdı.

Londra merkezli haber sitesi Middle East Eye'ın dün duyurduğu yatırım haberinin ardından birçok gazete, yatırım hacminin büyüklüğünü duyurdu.

El Nahyan'ın, bu yılın başlarında Türkiye'de 100 milyar dolarlık yatırım yapmaya hazır olduğunu Başkan Erdoğan'a ilettiğini belirten MEA, yatırım miktarının en az 10 milyar dolar düzeyinde olduğu detayını da paylaştı.

Türkiye'deki yatırım detayını gündemine taşıyan bir diğer yayın kuruluşu da Bloomberg oldu. Bloomberg, kritik ziyaretin iki ülke arasındaki bağları önemli ölçüde geliştireceğini vurguladı.



Manşetten duyurduğu haberinde Bloomberg, 'BAE lideri Muhammed Bin Zayed El Nahyan'ın Türkiye ziyareti, ticaret ve yatırımda milyarlarca doların kilidini açabilecek bir gelişme.' ifadelerini kullandı.



Katar merkezli yayın kuruluşu El Cezire de, görüşmeyi gündeme taşıyan yayın kuruluşlarından oldu. El Nahyan'ın Başkan Erdoğan'ın davetiyle önemli bir ziyaret yaptığını vurgulayan El Cezire büyük ticaret hacmi ışığı altında ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınacağı ve bunun ilişkilerin iyileştirilmesine yönelik adımları beraberinde getireceğini vurguladı.



Yunan Kathimerini gazetesi de, iki ülkenin ilişkilerine olumlu yönde önemli bir ivme kazandıracağını vurguladı.
Türkiye'den dikkat çeken F-16 hamlesi: Seri üretim başlıyor...
Demirtaş'tan muhalefete 'hükümeti istifaya davet edelim' çağrısı: Ortak miting yapalım
İYİ Parti'li Aytun Çıray 'Lütfü Türkkan' sorusunu hazmedemedi: Sizinle uğraşamam
Asgari Geçim İndirimi kaç para olacak?
Baklavacı magandaların davası sil baştan! İstinaftan 2 gerekçeli bozma
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan İİT Bakanlar Toplantısı'na video mesaj!
Ünlü ekonomist Robin Brooks dolar/TL grafiğini paylaşarak alçak planı deşifre etti! Spekülatif hareketler var
Türkiye-BAE görüşmesi dünya basınında: Yatırım hacmi manşetlere taşındı
24 Kasım Borsa güne rekor seviyeden başladı!
ABD Başkanı Joe Biden: Yüksek benzin fiyatı tüm dünyada sorun
Doların yükselişini bahane edenler PKK ve LGBT sloganları attı
28 Şubat’ın başörtüsü mağdurlarından Kılıçdaroğlu'na tepki! Yıllarımızı hayallerimizi çaldılar helalleşmeyiz
Hecoin isimli kripto para buharlaştı! Yabancı gibi gösterildi sahibi Türk çıktı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan - El Nahyan görüşmesinde ticaret ve yatırım masada
Ekonomist Timothy Ash'dan Türkiye'ye IMF ve dolar önerisi
CHP'li Gürsel Tekin dövizdeki artışın dış etkenlerden kaynaklanmadığını savundu: Böyleyse neyimiz varsa satmazsak adiyiz
Sosyal medya çalkalandı: “Ekonomik Kurtuluş Savaşı'nı kazanacağız! Vazgeçmeyeceğiz!”
MSB'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu!
İçişleri Bakanlığı CHP'li Bolu Belediyesi'nin ırkçı kararına soruşturma başlattı
Elektrik faturalarındaki TRT payı kaldırıldı!
Avrupa Parlamentosu Facebook, Google, Apple ve Microsoft gibi teknoloji devlerine katı kurallar getirecek

Avrupa Parlamentosu Facebook, Google, Apple ve Microsoft gibi teknoloji devlerine katı kurallar getirecek

Genç kıza beyzbol sopasıyla saldırdı

Genç kıza beyzbol sopasıyla saldırdı

Kocaeli'de büyük panik! Derince'de doğal gaz borusu patladı evler tahliye edildi

Kocaeli'de büyük panik! Derince'de doğal gaz borusu patladı evler tahliye edildi

Düşük emekli maaşlarına seyyanen zam masada

Düşük emekli maaşlarına seyyanen zam masada

Erken emeklilik için hizmet tespit formülü

Erken emeklilik için hizmet tespit formülü

İkinci el araç alacaklar dikkat: Bu oyuna gelmeyin

İkinci el araç alacaklar dikkat: Bu oyuna gelmeyin