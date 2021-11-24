Sosyal medyada binlerce kez tıklandı! Mezbahadan kaçan inek su parkında böyle eğlendi

Brezilya'da bir mezbahadan kaçan inek, yakınlardaki bir su parkına giderek eğlendi. Yaklaşık 317 kiloluk hayvanın parktaki görüntüleri sosyal medyada viral oldu.PARK SAHİBİ ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİParkın sahibi yaşananları, 'Ben ona bakıyordum, o da bana bakıyordu. Her şey bir anda oldu, hiçbir şey yapamadım. Kaydıraktan kaymasını izledim' sözleriyle anlattı.VİDEO VİRAL OLDUSosyal medyada paylaşılan video kısa sürede binlerce kişi tarafından tıklandı. Görüntülerde meraklı ineği su kaydırağından kaymaya çalıştığı ve arada tökezlediği görülüyor.KESİLMEKTEN KURTULDUİneğin sahibi ise ineğin çok popüler olduğunu ve onu kesmeyeceğini belirterek artık onun ailesinin bir parçası olduğunu söyledi.