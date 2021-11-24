  • USD: 12,61 - 12,63
  • EURO: 14,15 - 14,18
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Son dakika: Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Bakan Koca'dan açıklamalar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Son dakika: Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Bakan Koca'dan açıklamalar
Ekleme: 24.11.2021 - 21:35 Güncelleme: 24.11.2021 - 21:45 / Editör: Ozge Selin
Son dakika: Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Bakan Koca'dan açıklamalar
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştirilen Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi. Toplantının ardından yazılı bir açıklama yapan Bakan Koca önemli açıklamalarda bulundu.

'Salgın kontrolünde yeni tedaviler de devreye alınacak' başlığı ile yayınlanan metinde önemli açıklamalara yer verildi. İşte Bakan Koca'nın yaptığı açıklamalardan satır başları şu şekilde:

"Koronavirüs Bilim Kurulumuz, tedavi rehberindeki güncellemeler, cezaevlerinin durumları, aşı programı ve salgının seyri gündemi ile bir araya geldi. Toplantımızda ele alınan sonuçları sıralamak gerekirse;

1. Sağlık çalışanlarından 2 doz inaktif aşı olmuş ve hatırlatma dozunu mRNA veya inaktif aşı olanlar bir hatırlatma dozu aşısı daha isteğe bağlı olarak olabileceklerdir.

2. Günlük vaka sayılarındaki durağan hal devam ediyor. Tedbirlerde hassasiyet gösterilmesi ile vaka sayılarında düşüş sağlayabileceğimiz belirginleşmiştir. Bu düşüşü kalıcı hale getirecek olan yüksek oranda aşılanmadır. Vakti gelen tüm vatandaşlarımızın aşılarını tamamlamaları tavsiye edilmektedir.

3. Salgın yönetiminde kullanılan tedaviler yeniden değerlendirilmiştir. Favipiravir isimli ilacın kullanımına yönelik tartışmalar ele alındı. Bakanlığımızın kendi topladığı veriler bilim kurulumuzda görüşülmüş, söz konusu ilacın öncelikle önemli bir yan etkisinin olmadığı açıkça ortaya konmuştur. Ayrıca, kendi verilerilerimizde hafif ve orta vakalarda semptomların süresini kısalttığı görülmüştür.

4. Favipiravir, çeşitli çalışmalarda virüse karşı etkin olduğu düşünülerek farklı ülkelerde özellikle ayaktan hastalarda ve belli hasta gruplarında kullanılmıştır. Kullanılan hasta gruplarındaki gerçek yaşam verileri değerlendirildiğinde etkinliği ile ilgili çıkan sonuçlara göre, daha önce belirtilen kullanımın da kaldırılarak bundan sonraki süreçte kullanım endikasyonuna kişinin hekimi hastanın klinik durumuna göre karar verebilecektir.

5. Salgın kontrolünde yeni devreye giren ilaçların kullanımı için de değerlendirmeler yapılmıştır. Bilim kurulumuz daha önceki toplantılarında "Molnupiravir" etken maddeli ilacın kullanıma alınabileceğini değerlendirmişti. İlaca erişim için gerekli girişimler yapılmıştır. Ülkemizde ilacın üretilmesi için gerekli tedbirler alınmıştır. Molnupiravir ilacının tedavi rehberine eklenmesine karar verilmiştir. Uygun olan hasta grupları için ilacın tedariki sağlanır sağlanmaz kullanıma alınmasına karar verilmiştir.

6. Favipiravir ve Molnupiravir'in kullanımı ile ilgili yeni düzenleme tedavi rehberine eklenecektir.

7. Adalet Bakanlığımıza iletilmek üzere cezaevlerinde salgın sebebiyle uygulanacak yeni kurallar tanımlanmıştır."

5'inci Yargı Paketi'ni içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi!
Merkez Bankası'ndan ekonomi zirvesi!
CHP'den istifa eden Karabük Milletvekili Aksoy: CHP şirazeden çıkmıştır!
Son dakika: Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Bakan Koca'dan açıklamalar
HDP'li Selahattin Demirtaş'ın çağrısı sonrası CHP miting yapma kararı aldı
24 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum!
Beşiktaş - Ajax maçının ilk 11'leri!
BAE'den Türkiye açıklaması: Yatırım için 10 milyar dolarlık bir fon ayrıldı
Sağlık Bakanlığı'ndan 57 ecza deposuna denetim!
AK Parti'li Özhaseki'den Kılıçdaroğlu'na: Kandil'e nasıl gideceksin kardeşim sen önce PKK'yı bir kına!
BAE Veliaht Prensi Zayed Türkiye'de! Ana gündem maddesi ekonomik yatırımlar
Reuters, BBC, CNBC… Yine sahnedeler! İki yılın ardından bir ilk! Twitter Türkiye’yi hedef alan yayını başa çekti | Kur operasyonuna yabancı medya desteği.
Kılıçdaroğlu 'Türkiye'yi kurtaracak en yetkin, en çalışkan kadrolar Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altındadır' dedi ama partisindeki yolsuzluklardan haberi yok!
Halkı sokağa çağıran sosyal medya hesapları için harekete geçildi!
Kemal Kılıçdaroğlu: AK Parti'yi destekleyenler gayri millidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan - El Nahyan görüşmesinde ticaret ve yatırım masada
Beceriksiz Mansur Yavaş! TRT yayınlarını durdurdular!
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine yönelik anketlerde son durum
ABD Başkanı Joe Biden: Yüksek benzin fiyatı tüm dünyada sorun
'Saadet zinciri' yöneticileri suçu birbirlerine attı! İşte şaşkına çeviren detaylar
Avrupa Parlamentosu Facebook, Google, Apple ve Microsoft gibi teknoloji devlerine katı kurallar getirecek

Avrupa Parlamentosu Facebook, Google, Apple ve Microsoft gibi teknoloji devlerine katı kurallar getirecek

Genç kıza beyzbol sopasıyla saldırdı

Genç kıza beyzbol sopasıyla saldırdı

Tüm dünya heyecanla izledi: NASA asteroidle çarpışması planlanan uzay aracını fırlattı

Tüm dünya heyecanla izledi: NASA asteroidle çarpışması planlanan uzay aracını fırlattı

Sosyal medyada binlerce kez tıklandı! Mezbahadan kaçan inek su parkında böyle eğlendi

Sosyal medyada binlerce kez tıklandı! Mezbahadan kaçan inek su parkında böyle eğlendi

İngiltere’de işkenceyle katledilen küçük çocuğun son anları! Görüntüler yürekleri parçaladı

İngiltere’de işkenceyle katledilen küçük çocuğun son anları! Görüntüler yürekleri parçaladı

Adana'da eşinin çocukları alarak evi terketmesine öfkelenen koca damdan atladı

Adana'da eşinin çocukları alarak evi terketmesine öfkelenen koca damdan atladı