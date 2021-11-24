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Sağlık Bakanlığı'ndan 'ilaç tedariki' açıklaması: 17 ecza deposu ile 144 eczane hakkında işlem başlatıldı

Sağlık Bakanlığı ilaç tedarikinde aksamalara ilişkin Türkiye genelinde yapılan denetimde 17 ecza deposu ve 144 eczanenin stok kayıtlarında uyumsuzluk tespit edildiğini duyurdu. Uygunsuzluk tespit edilen ecza depoları ve eczaneler hakkında idari işlem başlatıldı.

Ekleme: 24.11.2021 - 13:38 Güncelleme: 24.11.2021 - 13:46 / Editör: Ozge Selin
Sağlık Bakanlığı'ndan 'ilaç tedariki' açıklaması: 17 ecza deposu ile 144 eczane hakkında işlem başlatıldıSağlık Bakanlığı, kasım ayında Türkiye genelinde 57 ecza deposunda denetleme yapıldığını, 17 ecza deposu ile 144 eczanenin stok kayıtlarında uyumsuzluk tespit edildiğini duyurdu.

Yapılan denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen ecza depoları ve eczaneler hakkında idari işlem başlatıldı.

Ayrıntılar geliyor...
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