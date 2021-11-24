Sağlık Bakanlığı'ndan 57 ecza deposuna denetim!

Sağlık Bakanlığı, döviz kurundaki yükseliş nedeniyle bazı ilaçlara erişilemediği iddiaları üzerine harekete geçti.Bu kapsamda Türkiye genelinde geniş kapsamlı denetim gerçekleştirildi.KASIM AYINDA 57 DEPO DENETLENDİSağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ile İl Sağlık Müdürlükleri'nin gerçekleştirdiği denetimlerde kasım ayında İstanbul'da 24, İzmir'de 3, Ankara'da 19, Adana'da 7, Antalya'da 4 ecza deposu olmak üzere toplam 57 ecza deposu incelendi.STOK UYUMSUZLUKLARI BELİRLENDİ17 tane ecza deposu ile ilgili olarak ilaçların fiziki stok durumu ile İlaç Takip Sistemi (İTS) kayıtları arasında uyumsuzluk olduğu ortaya çıktı.Öte yandan Türkiye genelindeki eczanelerde de denetimler yine TİTCK'nın koordinasyonunda İl Sağlık Müdürlüklerince yürütülüyor. İl Sağlık Müdürlükleri, Türkiye genelinde yaptığı denetimler neticesinde şimdiye kadar 144 eczanede uygunsuzluk tespit etti.İDARİ YAPTIRIMDenetimler yaklaşık 200 kişilik ekiple yürütülüyor. Sabim ve CİMER üzerinden gelen başvurular da anlık olarak değerlendirilip sonuçlandırılıyor.Kritik ilaçların eczanelerde bulunup bulunmadığı ve İlaç Takip Sistemi (İTS) ile fiziki stok durumunun uyumlu olup olmadığı kontrol ediliyor. Ayrıca gerekli kayıt ve bildirimlerin zamanında ve tam olarak yapılıp yapılmadığı ve ürünlerin muhafaza koşulları da inceleniyor. Yapılan denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen ecza depoları ve eczaneler hakkında idari işlem başlatılıyor.