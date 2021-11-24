PKK'dan Kılıçdaroğlu'na helalleşme çağrısı: Özerklik isteriz

2023 yılında gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için siyasi partiler, hazırlıklarına devam ediyor.Özellikle Millet İttifakı cephesinde birlikte yürüyecek partiler arasında HDP gerginliği yaşanırken, CHP'nin HDP'yi sahipsiz bırakmaması PKK tarafından mutlulukla karşılanmıştı.Son olarak seçim hazırlıklarına başlayan CHP'de Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısı Türkiye kamuoyunun gündemine oturdu.CHP Lideri'nin kimlerle hellaleşeceği tartışmalara neden olurken terör örgütü PKK'dan konu ile ilgili açıklama geldi.PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, Kılıçdaroğlu'nun bu çağrısını değerlendirerek şu açıklamalarda bulundu;"HELALLEŞME OLACAKSA BÖYLE OLACAK...""Kılıçdaroğlu iyi bir konuya değindi bir helalleşme olmalı. Kılıçdaroğlu helalleşme diyor. Neyle helalleşme diyor; 'İşkence gördünüz zulüm gördünüz, bu zulmü kabul edeceğiz". Helalleşme olacaksa Kürt halkının varlığı özgürlüğü tanınacak. Dili kimliği varlığı öz yönetimi özerkliği tanınancak. Helalleşme olacaksa böyle olmalıdır. Böyle helalleşmeye biz varız."