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Beyaz Gazete
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Osman Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'na zor soru! O isimleri tek tek açıklayıp sordu: "Bunlar sizi neden destekliyor?"

Osman Gökçek, Beyaz TV'de yayınlanan Sürmanşet programında Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' açıklamasına ilişkin konuştu. Gökçek, Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısına destek veren isimleri bir bir açıkladı.

Osman Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'na zor soru! O isimleri tek tek açıklayıp sordu:
Ekleme: 24.11.2021 - 12:41 Güncelleme: 24.11.2021 - 13:06 / Editör: Ozge Selin
Osman Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'na zor soru! O isimleri tek tek açıklayıp sordu:
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde 'helalleşme turu' yapacağını açıklamış ve birçok kesimin tepkisini çekmişti. Osman Gökçek de Kılıçdaroğlu2na tepki gösteren isimlerden biri oldu. 

Osman Gökçek, Beyaz TV'de yayınlanan Sürmanşet programında gündeme ilişkin açıkmalarda bulundu. Gökçek, Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısına destek veren isimleri birbir açıkladı. HDP ve FETÖ'cülerin desteğinin manidar olduğunu dile getiren Gökçek, Kılıçdaroğlu'na 'Bunlar sizi neden destekliyor? Bunlar FETÖ'cüler...' sorusunu yöneltti. 


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Osman Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'na zor soru! O isimleri tek tek açıklayıp sordu:
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