Merkez Bankası'ndan ekonomi zirvesi!

Döviz kurundaki dalgalanmalar sonrası alınan önlemler ve BAE heyetinin Türkiye'ye ziyaretiyle piyasalara az da olsa gelen güven ortamının ardından, Merkez Bankası cephesinden bir gelişme daha yaşandı.Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yarın BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben ve banka genel müdürleriyle bir araya gelecek.