Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Yazılı açıklama yapılacak

Koronavirüs Bilim Kurulusalgının son durumunu değerlendirmek üzere bugün saat 17.30'da toplanacak.Video konferans olarak gerçekleşecek toplantıya Sağlık Bakanı Fahrettin Kocabaşkanlık edecek. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapılacak.