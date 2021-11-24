Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Yazılı açıklama yapılacak
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17.30’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.
Koronavirüs Bilim Kurulusalgının son durumunu değerlendirmek üzere bugün saat 17.30'da toplanacak.
Video konferans olarak gerçekleşecek toplantıya Sağlık Bakanı Fahrettin Kocabaşkanlık edecek. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapılacak.
Video konferans olarak gerçekleşecek toplantıya Sağlık Bakanı Fahrettin Kocabaşkanlık edecek. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapılacak.