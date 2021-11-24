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Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu 'Türkiye'yi kurtaracak en yetkin, en çalışkan kadrolar Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altındadır' dedi ama partisindeki yolsuzluklardan haberi yok!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, olağanüstü MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Açıklamasında parti çalışanlarını en çalışkan, en dürüst, en yetkin insanlar olarak değerlendiren Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından akıllara; CHP'de yapılan yolsuzluklar, taciz ve tecavüz davaları geldi.

Ekleme: 24.11.2021 - 15:27 Güncelleme: 24.11.2021 - 15:51 / Editör: Ozge Selin
Taciz, tecavüz ve yolsuzluk skandallarıyla gündemden düşmeyen Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün partisinden bihaber olduğunu tekrar gösterdi.

Olağanüstü gerçekleşen MYK toplantısının ardından konuşan Kılıçdaroğlu, 'Türkiye'yi kurtaracak en yetkin, en çalışkan, en dürüst kadrolar Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altındadır' ifadelerini kullandı.

Yaptığı açıklamanın ardından akıllara CHP'de gerçekleşen yolsuzluklar geldi. İşte o yolsuzluklardan birkaçı...


Yolsuzluk yapan, CHP'de el üstünde tutuluyor! Görevden alınan Vefa Salman'ı Belediye Başkanı gibi davet etti




Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, 11 CHP'li İl Belediye Başkanını Bilecik'e davet edip 3 gün boyunca eşleriyle birlikte ağırladı. Şahin, yolsuzluk soruşturmaları kapsamında görevden alınan Yalova eski belediye Başkanı Vefa Salman'ı da başkanmış gibi Bilecik'e davet ederek, yerel basına Yalova Belediye Başkanı olarak tanıttı.


CHP'li Ekrem İmamoğlu'na bak sen! İETT üzerinden yolsuzluk! İstanbullunun 127 milyon TL'si buhar oldu!



Göreve geldiği günden bu yana İstanbullulara hizmet etmek yerine Cumhurbaşkanı adayı edasıyla il il gezen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İETT'deki usulsüzlükleri gün yüzüne çıktı. AK Parti Meclis üyesi ve Ulaşım ve Trafik Komisyon Başkanı Abdullah Özdemir, İETT'de yapılan haksız ihaleler nedeniyle İstanbullunun 127 milyon TL'sinin buhar olduğunu aktardı.


Vatandaşın parası Ekrem İmamoğlu'nun PR'ına aktı! İşte İBB'nin organizasyonlara akıttığı paralar!



İstanbul'u yönettiği günden beridir elle tutulur bir projeye imza atmayıp, şehrin temel sorunlarına görmezden gelen CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı tek şey PR hizmeti. Altyapıdan, ulaşıma birçok sorunla yaşamaya çalışan vatandaşların parası İBB'nin konserlerine vb. organizasyonlarına akıyor. Son olarak İmamoğlu'nun geçtiğimiz günlerde sanatçı Karsu Dönmez ile kamera karşısına geçerek sigara böreği, humus ve salata şov yapması büyük tepki çekti. İmamoğlu'nun Karsu Dönmez konseri için 170 bin lira akıttığı ortaya çıktı. Biz de takvim.com.tr olarak CHP'li İBB'nin hangi sanatçıya ve organizasyonlara kaç para verdiğini derledik.

Yolsuzlukta ‘Kemal'e erdi!



‘128 milyar dolar nerede' kampanyasıyla hükümete kara çalmaya çalışan ancak algı operasyonu elinde patlayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, her tescilli yolsuzluk vakasının altından adı çıkıyor. Ankara'da Mansur Yavaş ve iki meclis üyesinin eski CHP'li Sinan Aygün'den istediği 25 milyonluk rüşvetten haberdar olduğu ortaya çıkan Kılıçdaroğlu, yolsuzluğun sembol ismi oldu.


CHP'li İzmir Buca Belediyesi'nde yolsuzluk! 11 kişi gözaltında!



Yolsuzlukları ile ünlü CHP'li belediyelere bir yenisi daha eklendi. CHP'li İzmir Buca Belediyesi ihalelerinde yolsuzluk olaylarına karıştıkları öne sürülen, aralarında belediye personelinin de bulunduğu 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 11'i gözaltına alındı.


CHP'li Mansur Yavaş'tan skandal harcama! 150 liralık kitre bebeğe 11 bin lira ödedi!




Göreve gelmesinin üzerinden 2,5 yıl geçen CHP'li Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş'ın vaatlerinin hiçbirini yerine getirmemesi büyük tartışma konusu olmuşken bir skandal daha ortaya çıktı. 'Kişisel fantezi diyebileceğimiz yatırımlarla Ankaralı'nın parasını çarçur edilmiş' sözleriyle bir önceki yönetimi hedef alan Mansur Yavaş'ın canlı yayınlanmayan ihale yoluyla piyase değeri 150 ila 700 lira arasında değişen kitre bebeklerin 44 tanesine 366 bin lira ödediği ortaya çıktı.
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