Kemal Kılıçdaroğlu: AK Parti'yi destekleyenler gayri millidir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, döviz kurundaki yükselişe ilişkin düzenlediği basın toplantısında AK Parti'ye oy verenleri hedef aldı. CHP lideri, hükümeti kastederek TL'nin değerini koruyamayanların milliyetçi olmadığını savundu. Devamında da "Bunlar gayri millidir. Destekleyenler de gayri millidir" diyerek AK Parti'ye oy verenlerin milli olmadığını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Olağanüstü MYK Toplantısı sonrası basın açıklaması yaptı. Konuşmasını döviz kurundaki yükselişe ayıran CHP lideri, AK Parti'ye oy verenleri hedef aldı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK'sı sonrası düzenlediği basın toplantısında döviz kurundaki yükselişe ilişkin yaptığı konuşmada, AK Parti'yi destekleyenler için 'gayri millidir' dedi.Hükümeti kastederek TL'nin değerini koruyamayanların milliyetçi olmadığını savunan Kılıçdaroğlu, destek verenlerin de benzer şekilde "gayri milli" olduğunu söyleyerek AK Parti'ye oy verenleri hedef aldı."DESTEKLEYEN MİLLİ DEĞİL"Kılıçdaroğlu, "Dolar baronlara hizmet edenler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına hizmet edemezler. TL’nin değerini koruyamayan kişiye milliyetçi denemez. Bunlar gayri millidir. Destekleyenler de gayri millidir" dedi.