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İYİ Parti'li Aytun Çıray 'Lütfü Türkkan' sorusunu hazmedemedi: Sizinle uğraşamam

İYİ Parti'li Aytun Çıray ile gazeteci Melik Yiğitel arasında dün gece CNN Türk canlı yayınında gergin anlar yaşandı. Hasan Basri Yalçın'ın kendisine Lütfü Türkkan'la ilgili soru sorması üzerine Çıray, "Sizinle uğraşamam" diyerek tepki gösterdi. Çıray'ın sözlerine gazeteci Melik Yiğitel'in tepkisi ise sert oldu. Çıray konuştuğu esnada araya giren Yiğitel, "Kapat telefonu. Bu ne biçim cümle? Haddini bil, hadsiz!" dedi. Çıray telefonu kapatarak yayından ayrıldı. Daha sonra programa yeniden bağlanan Çıray, Türkkan’la ilgili başka bir soru daha sorulunca yeniden telefonu kapattı.

İYİ Parti'li Aytun Çıray 'Lütfü Türkkan' sorusunu hazmedemedi: Sizinle uğraşamam
Ekleme: 24.11.2021 - 11:50 Güncelleme: 24.11.2021 - 12:03 / Editör: Ozge Selin
İYİ Parti'li Aytun Çıray 'Lütfü Türkkan' sorusunu hazmedemedi: Sizinle uğraşamam
Dün akşam CNN Türk'te Başak Şengül moderatörlüğündeki Akıl Çemberi programında, gazeteci Melik Yiğitel ile İyi Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray arasında gergin anlar yaşandı. Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın, kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı, gazeteci Hulki Cevizoğlu'nun da yer aldığı programa Aytun Çıray, telefonla bağlandı.

'SİZİNLE UĞRAŞAMAM'

Çıray'ın canlı yayında konuklarına yönelik 'Sizinle uğraşamam.' ifadelerine, Yiğitel çok sinirlendi.

İYİ Parti'li Aytun Çıray ile gazeteci Melik Yiğitel arasında dün gece CNN Türk canlı yayınında gergin anlar yaşandı. Hasan Basri Yalçın'ın kendisine Lütfü Türkkan'la ilgili soru sorması üzerine Çıray, 'Sizinle uğraşamam' diyerek tepki gösterdi. Çıray'ın sözlerine gazeteci Melik Yiğitel'in tepkisi ise sert oldu. Çıray konuştuğu esnada araya giren Yiğitel, 'Kapat telefonu. Bu ne biçim cümle? Haddini bil, hadsiz!' dedi. Çıray telefonu kapatarak yayından ayrıldı. Daha sonra programa yeniden bağlanan Çıray, Türkkan'la ilgili başka bir soru daha sorulunca yeniden telefonu kapattı.

'KAPAT TELEFONU, HADSİZ'

Çıray'ın konuştuğu esnada araya giren Yiğitel, 'Aytun Bey, kapatın. Bu ne biçim cümle? Haddini bil, hadsiz!' diye konuştu.

'SEN KİMSİN'

Moderatör Şengül'ün 'Melik Bey sakin olalım, Aytun Cey cevap hakkını kullanmak istedi.' sözlerine daha çok öfkelenen Yiğitel, 'Sizinle uğraşamam cümlesini geri alacak. Kapat kardeşim! Çok ağır bir cümle bu. Ne demek sizinle uğraşamam. Sen kimsin?' diyerek tepki gösterdi.
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İYİ Parti'li Aytun Çıray 'Lütfü Türkkan' sorusunu hazmedemedi: Sizinle uğraşamam
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