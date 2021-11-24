İngiltere’de işkenceyle katledilen küçük çocuğun son anları! Görüntüler yürekleri parçaladı

İngiltere'de detaylarıyla kan donduran bir çocuk cinayeti davası, her gün ortaya çıkan yeni detaylarıyla yürekleri paramparça ediyor.Geçtiğimiz sene, İngiltere'nin Solihull kentinde katledilen 6 yaşındaki Arthur Labinjo-Hughes'un katilleri olan babası Thomas Hughes ve babasının kız arkadaşı Emma Tustin'in yargılanması devam ediyor. Küçük çocuğun korkunç ölümüne ait ortaya çıkmaya devam eden yeni detaylarsa tüyler ürpertiyor.Mutlu bir çocukluk geçiren anne-babası ayrı olan 6 yaşındaki Arthur'un hayatı, 2019 yılında annesi 26 yaşındaki Olivia Labinjo-Halcrow'un erkek arkadaşını öldürüp hapse girmesinin ardından altüst oldu.Annesinin gitmesinin ardından babası, 29 yaşındaki Thomas Hughes ve babasının kız arkadaşı, 32 yaşındaki Emma Tustin'le yaşamaya başlayan Arthur'un kabusu, ilk günlerden itibaren başladı.Thomas'la sevgili olduktan sonra onunla ve oğluyla aynı evde yaşamaya başlayan Emma, bir süre sonra küçük çocuğa şiddet uygulamaya başladı.Emma'nın eve taşınmasından kısa bir süre sonra komşular, küçük çocuktaki değişimleri fark etti. Giderek zayıflamaya başlayan küçük çocuktaki değişimi ilk olarak yıllardır Arthur'un saçlarını kesen berber fark etti. Arthur'un saçlarını kesmek için eve giden Milhench, çocuğun adeta iskelete döndüğünü gördü.AYLAR BOYU ZEHİRLEMİŞZayıf ve bitkin gözüken 6 yaşındaki çocuğun yürürken sendelediğini söyleyen Milhench, Arthur'un cezalandırılışına da tanık oldu. Görgü tanığı, Emma'nın 'koridorda bekleme' cezası verdiği çocuğun saatler boyu ayakta durarak kapıya baktırdığını söyledi.Bu olaydan 2 gün sonra evde bulunan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre Emma, zayıflıktan ayakta durmakta zorlanan çocuğu önce kuvvetli bir şekilde hırpaladı. Daha sonra çocuğa vurmaya başlayan kadın, çocuğu duvara vurarak bayılttı.Olayın ardından yere yığılan çocuğu odadan odaya sürükleyen kadın, ambulansı çağırmadan önce 12 dakika bekledi.Ambulansın gelmesini beklerken ölmekte olan çocuğun fotoğraflarını çeken kadın, soğukkanlı tavırlarıyla dikkat çekti. Hastaneye götürülen çocuk, beyin travması nedeniyle hayatını kaybetti.Olayın cinayet olduğunu düşünen hastane yetkililerinin polise haber vermesiyle ortaya çıkan korkunç olayın davasında sunulan detaylar ise kan dondurdu. Emma'nın aylar boyu her gün, küçük çocuğa 6 kaşık tuz yedirdiği anlaşıldı. Çocuğa su vermeyen kadının bu yolla Arthur'u öldürmeye çalıştığı da kayda geçti.'BABAM BENİ ÖLDÜRECEK'Mahkemede 'canavarca histen cinayet'le yargılanan ikilinin davasında, yeni detaylar da ortaya çıktı. Hughes'un komşuları, küçük çocuk hayatını kaybetmeden hemen önce evden korkunç çığlıklar duyduklarını belirtti. Küçük çocuğun 'Babam beni öldürecek' diye bağırdığını belirten komşular, Hughes'un daha sonra olayın bir yanlış anlaşılma olduğunu söylediğini vurguladı.'KİMSE BENİ SEVMİYOR' DİYE AĞLADIYapılan sorguda, oğluna daha önce sert tokatlar attığını itiraf eden Hughes, bunları oğluna 'disiplin vermek' için yaptığını söyledi.JÜRİ ÜYELERİ VİDEOYU İZLEMEKTE ZORLANDIDevam eden cinayet davasında ortaya çıkan, hazmedilmesi oldukça zor olan görüntü ve ses kayıtlarıysa, yürekleri paramparça etti. Öldürülmeden yalnızca saatler önce kaydedilen görüntülerde Arthur'un yerden kalkmak için dakikalarca mücadele ettiği görülüyor. İskelete dönmüş vücuduyla ayakta durmakta güçlük çektiği görülen çocuğun acı içinde olduğu anlaşılıyor.Aç bırakılarak yerde uyumaya zorlanan çocuğun battaniyesini ve yastığını dakikalarca kaldıramadığı görülüyor. 2 metrelik mesafeyi 3 dakikada ancak alabilen şiddet mağduru çocuğun kayda giren çığlık ve ağlamaları ise izleyenlere zor anlar yaşatıyor.Acı içindeki çocuğun, videoda 'Kimse beni sevmiyor' diyerek ağladığı duyuluyor. Videonun sonunda duyulan seslerde, çocuğun 'Kimse bana yemek vermeyecek' dediği de belli oluyor.Dava sırasında aktarılan bu görüntüleri izlemekte zorlanan jüri üyelerinden bazılarının isteği sonrası duruşmaya ara verildiği öğrenildi. Duruşmada ayrıca Arthur'un amcası Blake Hughes'un da ifadeleri ortaya çıktı. Amca, birkaç önce gördüğü yeğeninin kendisine, 'Babam beni duvara attı ve bana çirkin diye bağırdı' dedikten sonra ağlamaya başladığını söyledi.DEHŞET VEREN MESAJLARCinayetten yargılanan Thomas ve Emma'nın yazışmaları da ortaya çıktı. Baba Thomas'ın Emma'ya, 'Arthur'un mezarını kaz', 'Onun kafasını koparacağım', 'Eve gelince ona gününü göstereceğim', 'Onu paramparça yapıp çöplerle dışarı atacağım' mesajları attığı belirlendi.