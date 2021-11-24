Hecoin isimli kripto para buharlaştı! Yabancı gibi gösterildi sahibi Türk çıktı...

Kripto para piyasasında yeni bir dolandırıcılık hikayesi daha... Türkiye’de binlerce kullanıcısını mağdur eden Thodex vurgunundan sonra yeni bir vurgun daha patlak verdi. Hecoin ismiyle işlem gören kripto para buhar oldu. Yavuz Bunul'un kurduğu öğrenilen şirket yabancı bir firmaymış gibi gösterildi. Haberin detayları...

Coin borsasında işlem yapan vatandaşların paraları bu kez de Hecoin'le buhar oldu. Tam ismiHeroes & Empires Coin olan şirket, geçen ekim ayında Yavuz Bunul isimli kişi tarafından HintOkyanusu'nda bulunan Seyşeller adası merkezli olarak kuruldu.Şirket yetkilileri internet sitesi üzerinden Hecoin'in tanıtımını yaptı. Kendilerine ait telefonuygulaması da geliştiren firma, buradan ilk ön satışlarını gerçekleştirdi. Uygulamaya dünyacaünlü kripto uygulamalarından para transferleri de sağlandı.FENOMENLER SAYESİNDE BİNLERCE ÜYEYE ULAŞTIHecoin şirketi, iddiaya göre sosyal medyada faaliyet gösteren coin fenomenlerine reklâmyaptırdı. Fenomenler aracılığıyla binlerce kullanıcıya ulaşan Hecoin şirketi, ön satışında 20 binaktif üyeye hizmet sağladı. Şirket hesabına binlerce Dolar para gönderildi. Yoğun ilginedeniyle coin'lerin tane fiyatı 400 dolara kadar yükseldi. Hecoin'in tüm reklamlarında şirketyabancı bir firmaymış gibi gösterildi.BİR GECEDE SIFIRLADILARKripto alış ve satışlarının yapıldığı Hecoin uygulamasında önceki hafta sorunlar yaşanmayabaşlandı. Hürriyet'in haberine göre uygulamada özellikle para çekme işlemleri yavaşladı. Düngece ise Hecoin hisseleri sıfırı gördü. Dolandırıldığını anlayan binlerce kullanıcı Twitter'daşikâyetlerde bulundu. Sabah saatlerinde ise Hecoin'in telefon uygulamaları kapandı.Kullanıcılar işlem yapamaz hale geldi.TWİTTER HESABI DA KAPANDISon olarak da şirketin Amerika merkezli gösterilen Twitter hesabı da kapandı. Thodexvurgunun ardından Hecoin'de yaşanan skandal sonrası yüzlerce kişi mağdur oldu.Mağdur vatandaşlar sosyal medya hesaplarından Hecoin'i öneren fenomenlere tepkigösterdi. Yaşanan olayın ardından binlerce doların buhar olduğu iddia ediliyor