Havaist, Ögretmenleri Ücretsiz Tasiyacak!

Havaist'in Twitter hesabindan yapilan paylasimda, 'Hayatimiza deger katan tüm ögretmenlerimize saygilarimizi sunariz. 24 Kasim Ögretmenler Günü'nde 'Ögretmen Karti' ile Havaist sizler için ücretsiz.' ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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