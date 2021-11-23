Havaist, Ögretmenleri Ücretsiz Tasiyacak!
Istanbul Havalimani'ndan düzenli otobüs seferleri yapan Havaist, 24 Kasim Ögretmenler Günü'nde, ögretmenleri ücretsiz tasima karari aldigini duyurdu.
Havaist'in Twitter hesabindan yapilan paylasimda, 'Hayatimiza deger katan tüm ögretmenlerimize saygilarimizi sunariz. 24 Kasim Ögretmenler Günü'nde 'Ögretmen Karti' ile Havaist sizler için ücretsiz.' ifadelerine yer verildi.
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