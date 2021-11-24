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Doların yükselişini bahane edenler PKK ve LGBT sloganları attı

Dolar kurunun dünkü ani yükselişini protesto etmek için sokağa çıkan gruplar arasında PKK ve LGBT propagandası yapanlar da yer aldı.

Doların yükselişini bahane edenler PKK ve LGBT sloganları attı
Ekleme: 24.11.2021 - 09:59 Güncelleme: 24.11.2021 - 09:59 / Editör: Ozge Selin
Doların yükselişini bahane edenler PKK ve LGBT sloganları attı
Türkiye'de gündem döviz kurunda art arda yaşanan spekülatif artış...

Özellikle dolar kurunda yaşanan ani yükseliş birçok ürünün fiyatında fahiş zamlara neden olurken, otomotiv ve elektronik gibi döviz kurlarına bağlı ürünlerin de satışının durmasına neden oldu.

Dolarda yaşanan bu artış ise İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlede sokağa yansıdı.

PKK VE LGBT SLOGANLARI
Tencere tava çalarak onlarca kişi eylemde bulunurken sokağa inenler arasında, sosyal medya üzerinden örgütlenen PKK ve LGBT'li gruplar da yer aldı.

Doların yükselişini bahane eden bir grup da "Siyasi tutsaklara özgürlük, Kürt halkına özgürlük, LGBT'ye özgürlük," sloganları eşliğinde tencere tavalı protesto gerçekleştirdi.
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