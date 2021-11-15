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Beyaz Gazete
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Cumhurbaşkanı Erdoğan - El Nahyan görüşmesinde ticaret ve yatırım masada

İki lider arasında yapılacak görüşmeyi mercek altına alan dünya basını, BAE'li Prens'in ziyareti sırasında gündeme gelecek konulara dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan - El Nahyan görüşmesinde ticaret ve yatırım masada
Ekleme: 15.11.2021 - 10:43 Güncelleme: 24.11.2021 - 09:21 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan - El Nahyan görüşmesinde ticaret ve yatırım masada
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed El Nahyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine bugün Türkiye'ye resmi bir ziyaret düzenleyecek.

Uluslararası basın, Erdoğan ile Al Nahyan arasında yapılacak görüşmeyi yakından takip ederken, Türkiye'de yatırım konusu, Veliaht Prens'in çantasındaki en önemli gündem maddelerinden birini oluşturuyor.

'MİLYARLARCA DOLARIN KİLİDİ AÇILACAK'
BAE'nin Türkiye'ye yapabileceği yatırımlara dikkat çekilen Bloomberg'ün haberinde, ziyaretin iki ülke arasındaki iş bağlarının geliştiği bir dönemde gerçekleşeceğine vurgu yapıldı.

Haberde, 'BAE lideri Muhammed Bin Zayed El Nahyan, son yılların en üst düzey ziyareti için çarşamba günü Türkiye'ye gidiyor. İlişkilerde ticaret ve yatırımda milyarlarca doların kilidini açabilecek bir gelişme.' denildi.

GÜNDEM İŞ DÜNYASI
Veliaht Prens El Nahyan'ın Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geleceği zirvede, iş dünyasının gündemin üst sıralarında yer almasının beklendiği kaydedildi.


TÜRKİYE-BAE İLİŞKİLERİ MASADA
El Cezire'nin haberinde, BAE Veliaht Prensi'nin, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceği aktarıldı.

İkili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınacağı, ilişkilerin iyileştirilmesine yönelik adımların masada olacağı belirtildi.

ZİYARET, ERDOĞAN'IN DAVETİ ÜZERİNE GERÇEKLEŞECEK
Görüşmede bölgesel ve uluslararası meselelerin de değerlendirileceği ifade edildi. 'Çarşamba günkü ziyaret, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine gerçekleşecek.' bilgisine yer verildi.


100 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM
Daha önce İngiliz basınında yer alan bir haberde, Zayed'in, bu yılın başlarında 100 milyar dolarlık yatırım yapmaya hazır olduğunu Erdoğan'a söylediği belirtilmişti.

Diğer taraftan miktarın en az 10 milyar dolar düzeyinde olduğu aktarılmış, 'Her iki miktar da Türkiye ekonomisi için etkili rakamlar.' denilmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan - El Nahyan görüşmesinde ticaret ve yatırım masada
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