CHP'li Gürsel Tekin dövizdeki artışın dış etkenlerden kaynaklanmadığını savundu: Böyleyse neyimiz varsa satmazsak adiyiz

Türkiye geride kalan güne döviz kurundaki hareketlenmelerle uyandı. Günü, 11.25'ten açan dolar, rekor kırarak 13.54 seviyesini gördü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan gelişmelere ilişkin yapılan duyuruda, kur seviyesi taahhüdünün olmadığı belirtilirken döviz piyasalarında gerçekçi olmayan sağlıksız fiyat oluşumlarının görüldüğü ifade edildi. Vatandaşlar olası kayıplara karşı uyarıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, hafta başında yaptığı açıklamada, Türkiye'yi denklemin dışına itmek için kur ve faiz üzerinden oynanan oyunların görüldüğünü ifade etmişti. Erdoğan konuşmasında, 'Biz aynı oyunu terör örgütleri ile mücadelemizde gördük, karşı atağımızı yaptık ve başardık. Aynı oyunları darbe girişiminde gördük, milletimizle beraber direndik ve başardık. Güçlü bir duruş sergileyerek girdiğimiz her mücadeleden alnımızın akıyla çıktık. Milletimizi bu ekonomik kurtuluş savaşından da zaferle çıkaracağız.' ifadelerini kullanmıştı.Söz konusu gelişmeler sonrası sosyal medya hesabından hükümeti istifaya çağıran CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Habertürk canlı yayınında ise, dolardaki artışın sebebinin 'dış etkenler' olmadığını savundu.Tekin konuşmasında, 'Bu ülke hiçbir zaman bir tehdit altında olmaz, olamaz da. Bu konuda muhalefet olarak kuruşumuza kadar neyimiz varsa satmazsak adiyiz' ifadelerini kullandı.Tekin'in sözlerine tepki gösteren AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas, 'Bu ülke hiçbir zaman tehdit altında olmamış. Olsaymış varlıklarını bile satarlarmış. Türkiye'yi çökertmek için onca yaptırım yapılırken neredeydiniz? Madem bu kadar cömertsiniz benzin istasyonlarınızdan ve partinizin çöreklendiği bankadan vazgeçin.' ifadelerini kullandı.