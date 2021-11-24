  • USD: 12,16 - 12,18
  • EURO: 13,68 - 13,70
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP'li Gürsel Tekin dövizdeki artışın dış etkenlerden kaynaklanmadığını savundu: Böyleyse neyimiz varsa satmazsak adiyiz

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, katıldığı canlı yayında, dolardaki artışın dış etkenlerden meydana gelmediğini, Türkiye'nin hiçbir zaman tehdit altında olmadığını ve olmayacağını ifade etti. Tekin, "Bu konuda muhalefet olarak kuruşumuza kadar neyimiz varsa satmazsak adiyiz" diye konuştu. CHP vekilinin sözlerine, Türkiye'ye yönelik son yıllarda uygulanan ambargolar ve dövizdeki artışlar üzerinden verilen örneklerle tepki gecikmedi.

CHP'li Gürsel Tekin dövizdeki artışın dış etkenlerden kaynaklanmadığını savundu: Böyleyse neyimiz varsa satmazsak adiyiz
Ekleme: 24.11.2021 - 01:28 Güncelleme: 24.11.2021 - 01:42 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Gürsel Tekin dövizdeki artışın dış etkenlerden kaynaklanmadığını savundu: Böyleyse neyimiz varsa satmazsak adiyiz
Türkiye geride kalan güne döviz kurundaki hareketlenmelerle uyandı. Günü, 11.25'ten açan dolar, rekor kırarak 13.54 seviyesini gördü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan gelişmelere ilişkin yapılan duyuruda, kur seviyesi taahhüdünün olmadığı belirtilirken döviz piyasalarında gerçekçi olmayan sağlıksız fiyat oluşumlarının görüldüğü ifade edildi. Vatandaşlar olası kayıplara karşı uyarıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, hafta başında yaptığı açıklamada, Türkiye'yi denklemin dışına itmek için kur ve faiz üzerinden oynanan oyunların görüldüğünü ifade etmişti. Erdoğan konuşmasında, 'Biz aynı oyunu terör örgütleri ile mücadelemizde gördük, karşı atağımızı yaptık ve başardık. Aynı oyunları darbe girişiminde gördük, milletimizle beraber direndik ve başardık. Güçlü bir duruş sergileyerek girdiğimiz her mücadeleden alnımızın akıyla çıktık. Milletimizi bu ekonomik kurtuluş savaşından da zaferle çıkaracağız.' ifadelerini kullanmıştı.

'DÖVİZDEKİ ARTIŞIN NEDENİ DIŞ ETKENLERSE NEYİMİZ VARSA SATMAZSAK ADİYİZ'

Söz konusu gelişmeler sonrası sosyal medya hesabından hükümeti istifaya çağıran CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Habertürk canlı yayınında ise, dolardaki artışın sebebinin 'dış etkenler' olmadığını savundu.

Tekin konuşmasında, 'Bu ülke hiçbir zaman bir tehdit altında olmaz, olamaz da. Bu konuda muhalefet olarak kuruşumuza kadar neyimiz varsa satmazsak adiyiz' ifadelerini kullandı.

'ONCA YAPTIRIM YAPILIRKEN NEREDEYDİNİZ?'

Tekin'in sözlerine tepki gösteren AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas, 'Bu ülke hiçbir zaman tehdit altında olmamış. Olsaymış varlıklarını bile satarlarmış. Türkiye'yi çökertmek için onca yaptırım yapılırken neredeydiniz? Madem bu kadar cömertsiniz benzin istasyonlarınızdan ve partinizin çöreklendiği bankadan vazgeçin.' ifadelerini kullandı.

CHP'li Gürsel Tekin dövizdeki artışın dış etkenlerden kaynaklanmadığını savundu: Böyleyse neyimiz varsa satmazsak adiyiz
Sosyal medya çalkalandı: “Ekonomik Kurtuluş Savaşı'nı kazanacağız! Vazgeçmeyeceğiz!”
MSB'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu!
İçişleri Bakanlığı CHP'li Bolu Belediyesi'nin ırkçı kararına soruşturma başlattı
Elektrik faturalarındaki TRT payı kaldırıldı!
İstanbul ve Ankara'da tencere tavalı dolar eylemi
PKK'dan Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısına şartlı kabul: Kuru kuruya olmaz özerklik istiyoruz
23 Kasım Türkiye'de koronavirüs tablosu
Politika Günün Yalanı Yerel Haberler 3. Sayfa 15 Temmuz Darbe Girişimi Eğitim Yerel Gündem ANKARA Cumhurbaşkanı Erdoğan öğretmenlere müjde: Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkaracağız
Başkan Erdoğan'dan '81 İlden 81 Öğretmen' programında flaş mesajlar .
Üreticilerden artan şeker fiyatlarına tepki: Kıtlık varmış gibi zam yapıyorlar
Kabaktepe'den 'ekonomik manipülasyon' uyarısı: Daha önce denenen ve başarılı olamayan operasyonlar
Kemal Kılıçdaroğlu ve Ahmet Davutoğlu'ndan ortak basın açıklaması
Dolar kuru bahanesi ile sıvı yağ ve şeker stokçuluğu! Fabrikalardan yeni oyun...
Elektrik ve doğal gazda kademeli tarife dönemi! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez duyurdu
Merkez Bankası'ndan piyasadaki hareketliliğe ilişkin açıklama
Ceren Özdemir’i bıçaklayarak canice katletmişti! O davada yeni karar!
Bolu Belediyesi'nin ırkçı kararına resen soruşturma başlatıldı
CHP'li Tanju Özcan ırkçı uygulamasını savundu: Sığınmacı kardeşlerimiz rahatsız oldularsa...
Başkan Erdoğan işaret etmişti: Türkiye'nin ilk uçak gemisi için hazırlıklar başladı
Unutmadık unutturmayacağız! PKK 40 yılda 200'den fazla öğretmeni katletti!

Unutmadık unutturmayacağız! PKK 40 yılda 200'den fazla öğretmeni katletti!

Burası ABD! Los Angeles'ın arka sokaklarından korkunç görüntüler

Burası ABD! Los Angeles'ın arka sokaklarından korkunç görüntüler

Kocaeli'de büyük panik! Derince'de doğal gaz borusu patladı evler tahliye edildi

Kocaeli'de büyük panik! Derince'de doğal gaz borusu patladı evler tahliye edildi

Düşük emekli maaşlarına seyyanen zam masada

Düşük emekli maaşlarına seyyanen zam masada

Erken emeklilik için hizmet tespit formülü

Erken emeklilik için hizmet tespit formülü

İkinci el araç alacaklar dikkat: Bu oyuna gelmeyin

İkinci el araç alacaklar dikkat: Bu oyuna gelmeyin