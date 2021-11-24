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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan İİT Bakanlar Toplantısı'na video mesaj!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Bakanlar Toplantısı'na video mesaj gönderdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan İİT Bakanlar Toplantısı'na video mesaj!
Ekleme: 24.11.2021 - 10:50 Güncelleme: 24.11.2021 - 11:16 / Editör: Ozge Selin
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan İİT Bakanlar Toplantısı'na video mesaj!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Bakanlar Toplantısı'na video mesaj gönderdi. Erdoğan, koronavirüs sonrası dünyanın zor bir dönemden geçtiğini belirtti, 'İnsanlık olarak salgının etkilerini hayatımızda çok derinden hissettik. Arz talep dengesizliği emtia fiyatlarını artırdı. Geleceğimizi tehdit eden yoksulluk, iklim sorunu, terör karşısında kalıcı çözümler oluşturmalıyız.' dedi.

Erdoğan, artan ırkçılık ve İslam düşmanlığı konusunda da Müslümanlara birlik çağrısı yaptı.

Erdoğan'ın ekonomik ve ticari komite toplantısına gönderdiği mesajda şu ifadeler yer aldı:

İnsanlık olarak salgının etkilerini hayatımızda çok derinden hissettik. Arz talep dengesizliği emtia fiyatlarını artırdı. Geleceğimizi tehdit eden yoksulluk, iklim sorunu, terör karşısında kalıcı çözümler oluşturmalıyız.

Bu senenin bakanlar görüş alışverişinde küçük işletmelerin desteklenmesi ele alınacak. Çalışma grupları tarafından geliştirilen politikaların uygulanması da son derece önemli. Başlattığımız programlarla 20 üye ilkenin 42 projenin desteklenmesi sağlandı.

Afganistan'da kalıcı barış ortak temennimiz. Kış şartları ile ciddi kriz içinde yaşayan Afganistan halkına destek şarttır. İslam işbirliği olarak Filistin davasını engelleyecek her türlü hareketten uzak durmalıyız.

İslam ve yabancı söylemi ırkçı söylem arttı.

Uluslararası toplum Suriye'de yaşanan mezalimi durduramadı. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve terör örgütleri ile mücadelemiz sürecek.
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