BAE Veliaht Prensi Zayed Türkiye'de! İki ülke arasında kritik anlaşmalar imzalandı!

Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyarette bulundu.Başkan Erdoğan ve Zayed arasında gerçekleştirilen görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra ekonomik yatırımlar gündemde yer aldı.KRİTİK GÖRÜŞME SONA ERDİBaşkan Recep Tayyip Erdoğan ve BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed arasındaki kritik görüşme sona erdi. Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan-BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed arasındaki görüşme sona erdi.Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında 9 alanda yatırım anlaşmaları imzalandı.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası arasında iş birliğine yönelik mutabakat zaptı imzalandı.Ayrıntılar geliyor...