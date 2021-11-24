BAE'den Türkiye açıklaması: Yatırım için 10 milyar dolarlık bir fon ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'ın huzurunda imzalanan 10 anlaşmanın ardından Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hasan Al Suwaidi, basın toplantısı düzenledi.'10 MİLYAR DOLARLIK BİR FON AYIRDIK'ADQ Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hasan Al Suwaidi, toplantıda yaptığı açıklamada, “Bildiğiniz bu resmi ziyaret ve görüşmeler neticesinde Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye'de yatırım yapmak üzere 10 milyar dolarlık bir fon ayırmış ve tahsis etmiştir' dedi.İŞTE O ANLAŞMALARÖte yandan Türkiye ile BAE arasında yapılan iş birliği anlaşmaları şöyle:'Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Kara Paranın Aklanması ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi bağlamında Mali Bilgilerin Değişimine İlişkin Mutabakat Muhtırası.Abu Dabi Liman Şirketi ile Türkiye Varlık Fonu (TVF) arasında Mutabakat MuhtırasıAbu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) ile Türkiye Varlık Fonu (TVF) arasında Mutabakat MuhtırasıAbu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) ile Türkiye Varlık Fonu (TVF) arasında (işbirliğine yönelik) Mutabakat MuhtırasıAbu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi arasında Mutabakat MuhtırasıAbu Dabi Menkul Kıymetler Borsası ile Borsa İstanbul arasında Mutabakat MuhtırasıTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile BAE Merkez Bankası arasında İşbirliğine Yönelik Mutabakat ZaptıTürkiye Cumhuriyeti ve Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Gümrük Konularında İdari İşbirliği ve Ortaklık AnlaşmasıTürkiye Cumhuriyeti ve Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Enerji Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat MuhtırasıTürkiye Cumhuriyeti ve Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Çevre Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı.'