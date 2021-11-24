Avrupa Parlamentosu Facebook, Google, Apple ve Microsoft gibi teknoloji devlerine katı kurallar getirecek

Avrupa Birliği dijital platformlara katı kural hazırlığında. Avrupa Parlamentosu komitesi, büyük teknoloji firmalarına yeni katı kurallar getiren ve bunlara uyulmaması halinde yüksek para cezası verilmesini öngören düzenleme teklifini onayladı. Büyük platformların haksız uygulamalarına son vermek üzere hazırlanan teklifin yürürlüğe girmesi için, AP Genel Kurulu ve üye ülkeler tarafından da onaylanması gerekiyor

Avrupa Parlamentosu İç Pazar ve Tüketici Koruma Komitesi Starsbourg'da toplandı. Komite,Facebook, Google, Apple ve Microsoft gibi teknoloji devlerine yeni katı kurallar getiren vebunlara uyulmaması halinde yüksek para cezası verilmesini öngören düzenleme teklifinionayladı.Büyük platformların haksız uygulamalarına son vermek üzere hazırlanan teklifin yürürlüğegirmesi için, AP Genel Kurulu ve üye ülkeler tarafından da onaylanması gerekiyor.HAKSIZ REKABETİN ENGELLENMESİ AMAÇLANIYORDüzenlemeyle söz konusu teknoloji şirketlerinin haksız rekabet etmelerinin engellenmesiamaçlanıyor. En az 3 AB ülkesinde faaliyet gösteren, 45 milyondan fazla kullanıcıya ulaşanbüyük platformlar 'eşik bekçisi' olarak adlandırılacak.Bu platformların, belirlenen piyasa kurallarına uymamaları halinde bazı faaliyetleridurdurulabilecek.Kuralları ihlal etmeleri durumunda, küresel cirolarının yüzde 4'ü ile yüzde 20'si arasında paracezası uygulanabilecek.