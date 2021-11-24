Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Cezaevlerinde açık görüşler 1 Aralık’ta başlıyor
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, cezaevlerindeki açık görüşlerin 1 Aralık'tan itibaren tekrar başlayacağını açıkladı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında cezaevlerinde açık görüşlere ara verilmişti.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sağlık Bakanlığı'nın Bilim Kurulu toplantısında alınan tavsiye kararı sonrası konuyla ilgili yeni bir açıklamada bulundu.
1 ARALIK TARİHİNDEN İTİBAREN YENİDEN BAŞLAYACAK
Bakan Gül, Bilim Kurulunun tavsiye kararı doğrultusunda 1 Aralık tarihinde yeniden başlayacağını duyurdu.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sağlık Bakanlığı'nın Bilim Kurulu toplantısında alınan tavsiye kararı sonrası konuyla ilgili yeni bir açıklamada bulundu.
1 ARALIK TARİHİNDEN İTİBAREN YENİDEN BAŞLAYACAK
Bakan Gül, Bilim Kurulunun tavsiye kararı doğrultusunda 1 Aralık tarihinde yeniden başlayacağını duyurdu.