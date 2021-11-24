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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Cezaevlerinde açık görüşler 1 Aralık’ta başlıyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, cezaevlerindeki açık görüşlerin 1 Aralık'tan itibaren tekrar başlayacağını açıkladı.

Ekleme: 24.11.2021 - 23:36 Güncelleme: 24.11.2021 - 23:55 / Editör: Ozge Selin
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Cezaevlerinde açık görüşler 1 Aralık’ta başlıyorKoronavirüs tedbirleri kapsamında cezaevlerinde açık görüşlere ara verilmişti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sağlık Bakanlığı'nın Bilim Kurulu toplantısında alınan tavsiye kararı sonrası konuyla ilgili yeni bir açıklamada bulundu.

1 ARALIK TARİHİNDEN İTİBAREN YENİDEN BAŞLAYACAK

Bakan Gül, Bilim Kurulunun tavsiye kararı doğrultusunda 1 Aralık tarihinde yeniden başlayacağını duyurdu.
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