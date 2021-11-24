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ABD'de akıl almaz olay: 42 yıl boyunca suçsuz yere hapis yattı

ABD'nin Kansas şehrinde 3 cinayetten hüküm giyen siyahi mahkum Kevin Strickland, 43 yıl sonra söz konusu cinayetleri işlediğine dair bir kanıt bulunmadığı için serbest bırakıldı. 62 yaşındaki Strickland, ABD tarihinde haksız yere en uzun süre hapis yatan kişilerden biri oldu.

Ekleme: 24.11.2021 - 13:27 Güncelleme: 24.11.2021 - 13:28 / Editör: Ozge Selin
ABD'de akıl almaz olay: 42 yıl boyunca suçsuz yere hapis yattıABD’nin Kansas şehrinde 3 cinayetten hüküm giyen siyahi mahkum 43 yıl hapis yattıktan sonra aklanarak serbest bırakıldı.


1979 yılında tamamı beyaz kişilerden oluşan jüri tarafından 3 cinayet işlediğine hükmedilen ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Kevin Strickland demir parmaklıkların ardında 43 yıl geçirdikten sonra söz konusu cinayetleri işlediğine dair bir kanıt bulunmadığına hükmedildi.

Missouri Eyaleti Yüksek Mahkemesi yargıcı James Welsh, gerekçeli kararında, Strickland’in olay mahallinde cinayetleri işlediğine dair bir kanıt bulunmamasına,


aleyhinde tanıklık yapan bir kişinin sonradan ifadesini polis baskısı altında verdiğini iddia ederek geri çekmesine rağmen suçlu bulduğunu vurgulayarak kararın dayanağı olmadığına ve mahkumun derhal salıverilmesine karar verdi.


Cinayetleri işlediğini başından beri reddeden Strickland’in olay yerinde olmadığına dair birçok kez ifade veren bir tanığın ise yakın zamanda hayatını kaybettiği için mahkemede bulunmadığı öğrenildi.


19 yaşındayken hüküm giyen 62 yaşındaki Strickland, ABD tarihinde haksız yere en uzun süre hapis yatan kişilerden biri oldu.


Missouri eyalet yasaları, masumiyeti yalnızca DNA testiyle kanıtlanan eski mahkumlara haksız yere hapis yattıkları süre için

Strickland’e destek amacıyla "gofundme.com" internet sayfasında 100 bin dolara yakın para toplandı.
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