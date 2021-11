24 Kasım Öğretmenler Günü Şiiri: En Güzel Öğretmenler Günü Şiirleri

En Güzel Öğretmenler Günü Şiirleri



için aramalar başladı. Milyonlarca öğrenci Öğretmenler Günü için hazırlanıyor. Bazı öğrenciler Öğretmenler Günü'nde uzun şiirler okurken, bazı ortaokul öğrencileri ise Öğretmenler Günü'nde şiir okumak ister. Pekihangileri? İşte...Hayatımın tadı tuzuHem pınarı, hem havuzuIşığı ve kılavuzu...Ayrıcalıklı yerdesinÖğretmenim kalbimdesin!Birer küçük fidandık bizYetiştirdin verdik filizSen bir ırmak, sen bir denizSen yemyeşil bir beldesinÖğretmenim kalbimdesin!(Cemal Gören)Kalem, silgi, defterSen yoksan neye yarar.Küçücük parmaklarım,Nasıl harfleri arar.Senden hiç ayrılamam,Ailem gibisin benim.Öğretmenler gününde,Çokça öpülsün ellerin.Öğretmenim bilir misinSeni nasıl sevdiğimi?Sorsan bana nerde yerinGösteririm ben kalbimiAna değil, ana gibi;Baba değil, baba gibiÖğretmenim ben de sevginCan içinde bir can gibi...Atatürk benim,Başöğretmenim,Ne öğrendimse,Ondan öğrendim.Yenilikleri,Hep o düşünmüş,Milleti için,Ağlamış, gülmüş.Çocuk kalbimle,İlk onu sevdim,Atatürk benim,Başöğretmenimdir.Tarık ORHANBana neler öğretmiştinUnutmadım öğretmenimAma gel gör yine adamOlamadım öğretmenimEzberledim hep dersiniYaşattılar hep tersiniMutluluğun adresiniBulamadım öğretmenimİnsanlığın adı paraBu hayatın tadı paraNe gerek var kitaplaraAnlamadım öğretmenimHani doğru bükülmezdiHani haklı ezilmezdiHani dağlar yıkılmazdıYıkıldım öğretmenimDefter başka, kalem başkaYaşadığım alem başkaŞöyle güzel, gerçek aşkaDüşemedim öğretmenimSaygı dedim anlayan yokVefa dedim tanıyan yokDostluğu da bir bilen yokGöremedim öğretmenimHer şey yerli yerinde miBütün sırlar derinde miSuç bende mi, evrende miBilemedim öğretmenimSakın gitmesin ağrınaBir hevesim yok yarınaUtanacımdan mezarınaGelemedim öğretmenimAffet beni öğretmenimAhmet Selcuk İLKANKüçük bir çocukken geldik yanına,Kucakladın bizi sardın canına,Sevgiyi saygıyı kattık şanına,Okuryazar olduk ilk öğretmenim.Tüm bildiklerini bize öğrettin,Millete faydalı bireyler ettin,Kalemi kılıçtan çok keskinlettin,Çareler ürettin sen öğretmenim.Ödevler yaptırıp asıl talibe,İmkân hazırlayıp her bir talep'e,Feraset gösterip seçtin talebe,Sanatkâr adayı hep öğretmenim.Edebiyatla Din Tıp Filoloji,Tarih Fizik Kimya ve Biyoloji,İktisatla Sanat ve Sosyoloji,Bilimden yelpaze sen öğretmenim.İstikbale giden bilgi selinde,Kitaplık dolusu her eserinde,Derin ilim varken ana dilinde,Neye başka talep var öğretmenim.Vatan bir okulsa ilk nöbettesin,İlim denizinde hep seferdesin,Kutsal mesleğinle gönüllerdesin,Benim de gönlümü al öğretmenim.Saymakla tükenmez faziletlerin,Zamanen ödenen o bedellerin,Kıvancındır üstün talebelerin,İftihar ediniz siz öğretmenim.Atam sen de dahi bir öğretmendin,Bütün yenilikler senin eserin,Layık insanlarda bil şaheserin,Büyük Atatürk'üm başöğretmenim.Güngören 20.11.02İSTANBULZeki İ.KIZILIŞIKSevgili öğretmenim,İnan sen bir ışıksın.Yanarsın gece gündüz.Aydınlatırsın bizi.Doğruyu, güzeli,Bize sen öğretirsin.Vatanıma sevgiyi,Kalbimize sen korsun.Çevreni aydınlatır,Bir mum gibi erirsin.Anne – baba gibisin,Bizi, bağrına hep basarsın.Fethi BOLAYIRÖmründen ömür kattın bize,Günlerini feda ettin hepimize,Razı gelmezdin bir şey olsa birimize.Ecel terlerin bak dönüştü denize…Tüm kelimelerimi kulansam yetmez.Maksadım bir teşekkür, yoksa anlatmak seniElbette sayfalarca yazsam yine yetmez.Nasıl sevmeyecekmiş öğrencilerin seni.İnsan böyle fedakar olan bir şahsiyetinManevi hakkını hiçbir zaman ödeyemez…Bir çok şeyler öğrettin,Yaramazlıklarıma sabrettin,Hatalarımı düzelttin,Benim Canım Öğretmenim.Sen bir gül gibisin,Bize hep gülümsersin,Bilirim bizi seversin,Benim Canım Öğretmenim.Atatürk'ü översin,Onu örnek alın dersin,En iyi olmamızı istersin,Benim Canım Öğretmenim.Birbirinizi sevin dersin,Hepimizi seversin,Barışın güzel olduğunu söylersin,Benim Canım Öğretmenim