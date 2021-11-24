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24 Kasım Öğretmenler Günü Şiiri: En Güzel Öğretmenler Günü Şiirleri

24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri üzerine araştırmalar başladı. Milyonlarca öğrenci Öğretmenler Günü için hazırlanıyor. Öğretmenler Günü'nde bazı öğrenciler kısa ve uzun şiirler okurken, bazı öğrenciler de ortaokul ve liselerde Öğretmenler Günü'nde şiir okumak istiyor. İşte en güzel Öğretmenler Günü Şiirleri...

Ekleme: 24.11.2021 - 09:09 Güncelleme: 24.11.2021 - 09:18 / Editör: Ozge Selin
24 Kasım Öğretmenler Günü Şiiri: En Güzel Öğretmenler Günü Şiirleri
24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri için aramalar başladı. Milyonlarca öğrenci Öğretmenler Günü için hazırlanıyor. Bazı öğrenciler Öğretmenler Günü'nde uzun şiirler okurken, bazı ortaokul öğrencileri ise Öğretmenler Günü'nde şiir okumak ister. Peki en güzel Öğretmenler Günü Şiirleri hangileri? İşte en güzel Öğretmenler Günü şiirleri...

En Güzel Öğretmenler Günü Şiirleri



ÖĞRETMENİM KALBİMDESİN

Hayatımın tadı tuzu
Hem pınarı, hem havuzu
Işığı ve kılavuzu...
Ayrıcalıklı yerdesin
Öğretmenim kalbimdesin!
Birer küçük fidandık biz
Yetiştirdin verdik filiz
Sen bir ırmak, sen bir deniz
Sen yemyeşil bir beldesin
Öğretmenim kalbimdesin!
(Cemal Gören)

ÖĞRETMENİME

Kalem, silgi, defter
Sen yoksan neye yarar.
Küçücük parmaklarım,
Nasıl harfleri arar.

Senden hiç ayrılamam,
Ailem gibisin benim.
Öğretmenler gününde,
Çokça öpülsün ellerin.

ANA GİBİ, BABA GİBİ

Öğretmenim bilir misin
Seni nasıl sevdiğimi?
Sorsan bana nerde yerin
Gösteririm ben kalbimi

Ana değil, ana gibi;
Baba değil, baba gibi
Öğretmenim ben de sevgin
Can içinde bir can gibi...

BAŞÖĞRETMEN

Atatürk benim,
Başöğretmenim,
Ne öğrendimse,
Ondan öğrendim.

Yenilikleri,
Hep o düşünmüş,
Milleti için,
Ağlamış, gülmüş.

Çocuk kalbimle,
İlk onu sevdim,
Atatürk benim,
Başöğretmenimdir.

Tarık ORHAN

ÖĞRETMENİM

Bana neler öğretmiştin
Unutmadım öğretmenim
Ama gel gör yine adam
Olamadım öğretmenim

Ezberledim hep dersini
Yaşattılar hep tersini
Mutluluğun adresini
Bulamadım öğretmenim

İnsanlığın adı para
Bu hayatın tadı para
Ne gerek var kitaplara
Anlamadım öğretmenim

Hani doğru bükülmezdi
Hani haklı ezilmezdi
Hani dağlar yıkılmazdı
Yıkıldım öğretmenim

Defter başka, kalem başka
Yaşadığım alem başka
Şöyle güzel, gerçek aşka
Düşemedim öğretmenim

Saygı dedim anlayan yok
Vefa dedim tanıyan yok
Dostluğu da bir bilen yok
Göremedim öğretmenim

Her şey yerli yerinde mi
Bütün sırlar derinde mi
Suç bende mi, evrende mi
Bilemedim öğretmenim

Sakın gitmesin ağrına
Bir hevesim yok yarına
Utanacımdan mezarına
Gelemedim öğretmenim
Affet beni öğretmenim

Ahmet Selcuk İLKAN

ÖĞRETMENİM

Küçük bir çocukken geldik yanına,
Kucakladın bizi sardın canına,
Sevgiyi saygıyı kattık şanına,
Okuryazar olduk ilk öğretmenim.

Tüm bildiklerini bize öğrettin,
Millete faydalı bireyler ettin,
Kalemi kılıçtan çok keskinlettin,
Çareler ürettin sen öğretmenim.

Ödevler yaptırıp asıl talibe,
İmkân hazırlayıp her bir talep'e,
Feraset gösterip seçtin talebe,
Sanatkâr adayı hep öğretmenim.

Edebiyatla Din Tıp Filoloji,
Tarih Fizik Kimya ve Biyoloji,
İktisatla Sanat ve Sosyoloji,
Bilimden yelpaze sen öğretmenim.

İstikbale giden bilgi selinde,
Kitaplık dolusu her eserinde,
Derin ilim varken ana dilinde,
Neye başka talep var öğretmenim.

Vatan bir okulsa ilk nöbettesin,
İlim denizinde hep seferdesin,
Kutsal mesleğinle gönüllerdesin,
Benim de gönlümü al öğretmenim.

Saymakla tükenmez faziletlerin,
Zamanen ödenen o bedellerin,
Kıvancındır üstün talebelerin,
İftihar ediniz siz öğretmenim.

Atam sen de dahi bir öğretmendin,
Bütün yenilikler senin eserin,
Layık insanlarda bil şaheserin,
Büyük Atatürk'üm başöğretmenim.

Güngören 20.11.02
İSTANBUL
Zeki İ.KIZILIŞIK

SEVGİLİ ÖĞRETMENİM

Sevgili öğretmenim,
İnan sen bir ışıksın.
Yanarsın gece gündüz.
Aydınlatırsın bizi.

Doğruyu, güzeli,
Bize sen öğretirsin.
Vatanıma sevgiyi,
Kalbimize sen korsun.

Çevreni aydınlatır,
Bir mum gibi erirsin.
Anne – baba gibisin,
Bizi, bağrına hep basarsın.

Fethi BOLAYIR

ÖĞRETMENİM

Ömründen ömür kattın bize,
Günlerini feda ettin hepimize,
Razı gelmezdin bir şey olsa birimize.
Ecel terlerin bak dönüştü denize…
Tüm kelimelerimi kulansam yetmez.
Maksadım bir teşekkür, yoksa anlatmak seni
Elbette sayfalarca yazsam yine yetmez.
Nasıl sevmeyecekmiş öğrencilerin seni.
İnsan böyle fedakar olan bir şahsiyetin
Manevi hakkını hiçbir zaman ödeyemez…

BENİM CANIM ÖĞRETMENİM

Bir çok şeyler öğrettin,
Yaramazlıklarıma sabrettin,
Hatalarımı düzelttin,
Benim Canım Öğretmenim.

Sen bir gül gibisin,
Bize hep gülümsersin,
Bilirim bizi seversin,
Benim Canım Öğretmenim.

Atatürk'ü översin,
Onu örnek alın dersin,
En iyi olmamızı istersin,
Benim Canım Öğretmenim.

Birbirinizi sevin dersin,
Hepimizi seversin,
Barışın güzel olduğunu söylersin,
Benim Canım Öğretmenim
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