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24 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum!

Sağlık Bakanlığı 24 kasım 2021'e ait korona virüs (Kovid-19) vaka vefat ve aşılama rakamlarını duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan son tabloya dair kritik açıklamalarda bulundu. Peki, son 24 saatte Türkiye'de Covid-19'dan kaç kişi vefat etti? Vaka rakamları arttı mı düştü mü? Aşılamada son durum ne?.

24 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum!
Ekleme: 24.11.2021 - 20:08 Güncelleme: 24.11.2021 - 20:13 / Editör: Ozge Selin
24 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum!
23 KASIM KORONAVİRÜS VERİLERİ:

Türkiye'de son 24 saatte 365 bin 412 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 170 kişinin testi pozitif çıktı, 208 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 29 bin 353 kişi ise iyileşti.23 KASIM KORONAVİRÜS VERİLERİ:

Türkiye'de son 24 saatte 365 bin 412 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 170 kişinin testi pozitif çıktı, 208 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 29 bin 353 kişi ise iyileşti.m'a ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, 'Salgın sürecinin tahmin edilenden çok daha fazla sürmesi beklentileri kırdı, motivasyonu azalttı. Fakat yüksek vaka sayıları ve vefatlarla, gerçek her gün tekrar tekrar karşımızda. Covid-19'u yok sayamayız. Mücadele, tıpkı salgının varlığı kadar tartışılmaz bir kesinlikte olmalı.' ifadelerine yer verdi. İşte Türkiye'deki güncel koronavirüs vaka ve vefat sayıları..

Sağlık Bakanlığı tarafından günün verileri açıklandı.

24 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU:




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