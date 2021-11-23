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Yapı Kredi ve İş Bankası'nda Erişim Sorunu! Yapı Kredi ve İş Bankası'na Neden Girilmiyor? Bankalara Neden Girilmiyor?

Türkiye'de birçok bankada erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar sosyal medya üzerinden şikayetlerini bildirirken yaşanan sorun nedeniyle çoğu kişi mağdur oluyor. Yapı Kredi ve İş Bankası'nda Erişim Sorunu! Yapı Kredi ve İş Bankası'na Neden Girilmiyor?

Ekleme: 23.11.2021 - 16:17 Güncelleme: 23.11.2021 - 16:24 / Editör: Ozge Selin
Yapı Kredi ve İş Bankası'nda Erişim Sorunu! Yapı Kredi ve İş Bankası'na Neden Girilmiyor? Bankalara Neden Girilmiyor?
Türkiye'de pek çok kişi bankalarının mobil ve internet bankacılığına erişimde sorun yaşadığını bildiriyor. Yapı Kredi'nin internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamalarını kullanan birçok müşteri, bugün öğleden sonra mobil uygulamalarında sorun yaşadıklarını bildirdi. Yapı Kredi Bankası, sistem sorunları nedeniyle mobil uygulamaya erişemediğini ve bunun geçici bir sorun olduğunu ifade etti. İş Bankası'nın bazı kullanıcıları da hatayla karşılaştıklarını belirtti. Peki Yapı Kredi ve İş Bankası'na Neden Girilmiyor? Bankalara Neden Girilmiyor?

Yapı Kredi ve İş Bankası'nda Erişim Sorunu! Yapı Kredi ve İş Bankası'na Neden Girilmiyor? Bankalara Neden Girilmiyor?

Yapı Kredi ve İş Bankası'na Neden Girilmiyor?


Yapı Kredi, Akbank, Garanti BBVA, ve İş Bankası mobil uygulamalarını kullanan bazı kullanıcılar, uygulamalarda yavaşlamalar yaşıyor. Bazı kullanıcılar da bankacılık uygulamasında herhangi bir sorun yaşamadıklarını ifade ediyor. Ancak çoğu kullanıcı mağdur oldukları için sosyal medya üzerinden Yapı Kredi ve İş Bankası'na şikayet oluşturuyor. 


Yapı Kredi ve İş Bankası'na giremeyen kullanıcılar gibi Garanti BBVA mobil uygulamasına da giremeyen kullanıcılar var. Kullanıcılar uygulamaya girdiklerinde 'Yoğunluk nedeniyle işleminizi şu anda gerçekleştiremiyoruz. En kısa zamanda sorunu gidermek için çalışıyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.'' uyarısıyla karşılaşıyor.
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