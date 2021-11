Unutmadık unutturmayacağız! PKK 40 yılda 200'den fazla öğretmeni katletti!

Terör örgütü PKK, 40 yıldır 200'ü aşkın eğitim neferini görevi başındayken katletti. SABAH Öğretmenler Günü yaklaşırken şehit öğretmenlerden 6'sının hikâyesini bir kez daha 'unutmamak, unutturmamak' adına manşetine taşıyor.DEVLETİMİZ ÇOK VEFALI: Şenay Aybüke Yalçın henüz 8 aylık öğretmenken 2017'de Batman Kozluk'ta PKK'lı hainlerin çifte saldırısında şehit düştü. Çorum doğumlu müzik öğretmeni Aybüke Yalçın, atama sevincini 'Ben öğretmen oldum' sözleriyle paylaşmış ve herkesin hafızasına kazınmıştı. Görev aldığı kısacık öğretmenlik hayatında öğrencileri onu canı gibi sevmiş, kısa sürede Batman'da müzik, nota ve enstrümanlardan barış sesleri yükselmeye başlamıştı. Hainler, o mesleğine öğrencileri de ona doyamadan kalleşçe bir saldırı ile kopardı hayattan. Geriye ise 'Hepimiz Aybüke'yiz, hepimiz öğretmen olacağız' diyen öğrencileri, milyonlar kaldı. Aybüke öğretmenin şehadeti tüm ülkeyi ağlattı. Baba Sadık Yalçın, 'Şehit babası olmak çok gururlu. Devletimiz çok vefalı. Evladımın unutulmaması, isminin yaşatılması bizleri çok mutlu ediyor. Türk bayrağının dalgalandığı her yer bizim vatanımız ve kızım da bu düsturla bu bilinçle görev yaptığı okula gitmişti. 'Sen gitmezsen, ben gitmezsem kim gidecek' derdi' diye konuştu.ÖĞRENCİLERİNİN GÖZYAŞI UNUTULMAZ: Necmettin Yılmaz, Şanlıurfa'da görev yapıyordu. 8 aylık öğretmenken 2017'de memleketi Gümüşhane'ye dönerken hainler tarafından yolu kesilip aracı yakılıp kendisi şehit edildi. Baba Hamit Yılmaz, 'Vatana daha faydalı çocuklar yetiştirmek için Urfa'da görev yapıyordu oğlum. Oğlumla gurur duyuyoruz. Şehitlik ve şahadetin ne olduğunu bedeniyle ailesine ve milletine gösterdi. Reyhan kokularıyla babasını karşıladı. Böyle bir evladı bize verdiği için Rabbime hamdolsun. Oğlum öğrencilerini çok seviyordu. Necmettin öğretmen şehit olmayı istiyordu ve bunu bize 3 kez söylemişti. İstedi şehitliği aldı. Vatanımızın her karış toprağı şehit kanları ile yoğruldu. Bizi yegâne teselli eden şeylerden biri de Necmettin öğretmenin öğrencilerinin gözyaşları. Necmettin öğretmeni ararsak o köy halkında bıraktığı intibada ve öğrencilerinin gözyaşlarında buluruz. Unutulmamak ve saygı görmek bizi mutlu ediyor.PİRİNÇÇİ KATLİAMINDAN KURTULDU YÜZLERCE ÖĞRENCİYİ MEZUN ETTİPKK'nın 7 Ekim 1993'te Tunceli Pertek'teki Pirinççi köyünde öğretmenlere yönelik yaptığı saldırıda zorunlu görevdeki öğretmenler Ünal Atlı, Orhan Bakış, Taşkın Senger ile Fevzi Katar şehit olmuştu. Bakış 3 gün önce görevine başlamıştı. Karslı Senger daha 28 yaşındaydı. Katar da sevdiği kadınla evlilik hayali kuruyor ve nişan hazırlıkları yapıyordu. Matematik öğretmeni Cemal Ünlü ise teröristlerin onu 'öldü' sanmasıyla o saldırıdan kurtulan tek öğretmendi.Cemal öğretmen 4 yıl boyunca yürüyemedi. Ayağını kesmeyi teklif ettiler o kabul etmedi. Azmetti iyileşti ve vatana millete hayırlı evlatlar yetiştirmek için öğretmenliğe devam etti. 2 yıl önce, duyma problemi ve bacak ağrısı şikâyetleri nedeniyle emekliye ayrıldı. Teröristler, Cemal öğretmeni saldırıdan önce 'Türk bayrağını indireceksin, Andımız'ı ve İstiklal Marşı'nı okutmayacaksın, Ermenileri kötülemeyeceksin, yoksa vururuz' diye tehdit etti. Cemal öğretmenin teröristlere verdiği cevapsa 'Bayrağı asarım, andımızı ve marşımızı da okuturum, ben bayrağı asarım siz de vurursunuz'' oldu.'GÖZBEBEĞİM DAHA 17 GÜNLÜK EVLİYDİ'Öğretmen Ünal Atlı 25 yaşında ve 17 günlük evliydi, ilk görev yeri olan Tunceli Pertek'te 4 arkadaşı ile birlikte 1993'te kurşuna dizildi. Ünal öğretmen, görevini çok seviyordu. Yaşadığı sıkıntıları annesi üzülmesin diye anlatmamıştı. Şehidin 86 yaşındaki annesi Şefiye Atlı, 'Gözbebeğim daha 17 günlük evliydi. Keşke bir evladı olsaydı da onunla teselli bulsaydım. Acısı daha dün gibi taze. Her Öğretmenler Günü yüreğim daha çok kanıyor. Oğlum şehit olacağını bile bile gitti. Teröristler kimi zaman maaşına el koymuş kimi zaman da kıyafetlerine, son olarak canını aldılar gözümün nurunun. Allah PKK'nın belasını versin' sözleriyle anlattı.