TEI Genel Müdürü Mahmut Akşit yerli motor müjdesi! Tarih verdi...

Türk mühendislerin üretimi yerli motorlar hakkında konuşan TEI Genel Müdürü Profesör Doktor Mahmut Faruk Akşit şu açıklamalarda bulundu;TAI KAÇ ÇEŞİT MOTOR YAPIYOR?Kara araçlarından örnek verim; motosikletten TIR'a kadar bütün araçlar karayoluna gidiyor. Burada kaç çeşit motor üretildiğine bakarsanız düzinelerce var. Biz de Türkiye olarak son 20 yılda ciddi bir atak yaptık savunma sanayiinde. Motorlar da bunlarında önemli bir parçasıdır. Motor geliştiriyoruz. Hepsini bir anda geliştirmek diye bir şey olacak değil. Motorları biz yapıyoruz. Seri imalata da geçiyor. O yüzden AKINCI'nın bir kısım motorları Ukrayna'dan tabii ki alınıyor. Çünkü o sınıftaki motorlara daha el atmadık. Nereden başladık en acil olandan ve en çok platformda kullanılacak ortak motorlardan başladık.'AR-GE EKİBİMİZ 100 KİŞİNİN ALTINDAYDI'2013'ün sonu 2014'ün başında TUSAŞ Motor Sanayi TAI'de Genel Müdür olarak başladım. ABD'de General Electric'te 10 yıla kadar çalıştım. Göreve geldiğim zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın da (Başkan Erdoğan) bastırmasıyla küçük birkaç tana motor denemeleri yapılmaya başlanmıştı ama bütün AR-GE ekibimiz 100 kişinin altındaydı. İl geldiğimde pistonlu motorlar ekibi olarak daha yoğun çalıştık. Çünkü İHA'lar Türkiye'nin gündemindeydi. Ve biz ilk geliştirdiğimiz mortları İHA sınıfları için yaptık. O yüzden 'PG 115' 115 beygir güç üreten motor yaptık. Daha sonra 155 beygirlik yaptık. 'PG 115' 9 adet seri imalata da girdi. Halkımız merak da ediyor bunu. Fakat hemen peşinden 170'i de geliştirdiğimiz için bir motor sınıfını geliştirince üstüne türevlerini çıkartması hızlı oluyor. En acil ihtiyaçtan bunu çıkardık. 2019'da ANKA için seri imalata girdi. İlk 19 imalatı 2019 sonunda tamamladık. Bu motorun yerlilik oranı yüzde 95 hatta yüzde yüze yaklaşıyor. Örneğin General Electric dünyada bütün parçalarını kendisi üretmiyor. Dünyanın her tarafında tedarik ağında ürettiriyor. Ya da kendisi de üretiyor.'PD170'DE İLK UÇUŞUNU YAPIP SONRA GELİŞMİŞ MOTOR TAKILABİLECEK'TEKNOFEST'te PD222ST'nin ilk prototipini sergiledik. Rakip motor 155 beygirken bu 225 beygir veriyor. Kalkış gücü, pist mesafesi olarak büyük avantajlar sağlar. Bayraktar TB3 ve Akıncı C olabilir, artık Baykar hangisinde daha önde gidiyor bilmiyorum.Kullanıldığı araç sayısını maksimize etmek için PD170'le aynı arayüzle kullanılacak şekilde türev motorlar geliştiriyoruz.Entegrasyonda ufak tefek rötuşlar gerekiyor ama PD170'de ilk uçuşunu yapıp sonra gelişmiş motor takılabilecek. Bu Aksungur, Akıncı, Anka, Bayraktar TB3'de yapabilir.'GÖKBEY'İN MOTORU ŞAMPİYONLAR LİGİNDEİHA'ların büyüklüğüne göre motor üretiyoruz. ARGE ve milli morlarda 1000'den fazla mühendisle çalışıyoruz. 10 yerli motor geliştirdik. 5'i seri imalata girdi. Bu çok iyi bir oran. Motorun malzemelerini de geliştiriyoruz. Helikopter motoru da yapıyoruz. Gökbey'in motoru şampiyonlar liginde. Sivil havacılıkta ve askeri alanda kullanılmakta. Her türlü motoru yapacak güçteyiz. Helikopter motoru atom bombası yapmaktan zor.ATAK-2'DE KULLANILACAK MOTORÖte yandan TEI-TS1400 (turboşaft motor) için ise Akşit, 'ATAK-2'de bunu kullanacağız.' ifadelerine yer verdi.FÜZE MOTORUTEI Genel Müdürü Profesör Doktor Mahmut Faruk Akşit, ayrıca Türkiye'nin füze motoru da yaptığını açıkladı.Akşit şu ifadeleri kullandı;Yakın zamanda son prototipi de tamamlanacak olan GÖKBEY helikopterinin 2022 yılı içinde seri üretime geçmesi bekleniyor. 2023 bitmeden ilk insanlı uçuş için izin alacağımızı umuyorum.TEI GENEL MÜDÜRÜ PROFESÖR DOKTOR MAHMUT FARUK AKŞİT KİMDİR?1967 yılında Denizli'de doğan Prof. Dr. Mahmut F. AKŞİT, 1991 yılında Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden Lisans derecesi ile mezun olmuştur.Akademik çalışmalarını ABD Troy, NY'da bulunan Rensselaer Polytechnic Institute'da sürdüren Akşit, Makina ve Havacılık Mühendisliği Bölümünden 1993 yılında Yüksek Lisans, 1998 yılında da Doktora derecelerini tamamla 2004 yılında Doçent, 2015 yılında Profesörlük unvanlarını aldı.ABD bulunduğu sırada General Electric Corporate ArGe Merkezi'nde 10 yıl boyunca sırasıyla Consultant Research Engineer, Senior Researcher, Static Seals Manager ve son olarak da Advanced Seals Research Team Leader olarak görev yaptı.Akşit 2001 yılında Türkiye'ye dönerek Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı görevini yürüttü.Kariyerine 2003 yılından itibaren Sabancı Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümünde devam eden Akşit 2016 yılında Profesörlük unvanını almıştır.Profesör Akşit, 2013 yılı Aralık ayında TEI (TUSAŞ Uçak Motor Sanayi A.Ş.) Genel Müdürlüğü'ne atanmış olup halen bu görevinin yanında MILRES Milli Rüzgar Türbini Geliştirilmesi Projesi Başkanlığı, ESAC Eskişehir Havacılık Kümelenmesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Uluslararası Gaz Türbini Enstitüsü Isı Transferi Teknik Komitesi üyeliği görevlerini de yürütmektedir.Profesör Akşit'in Uçak Motorları, Gaz ve Buhar Türbinleri konularında 25 yılı aşkın tecrübesi, 16 değişik ülkede yayınlanmış 60'ın üzerinde patentleri, 150'ye yakın makale, tebliğ, NASA ve NATO teknik raporları ve benzeri bilimsel yayınları bulunmaktadır.