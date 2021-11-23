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Müge Anlı Safiye Çallı olayı nedir?

ATV'de ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Safiye Çallı konusu ele alındı. Konu, izleyicilerin de ilgi odağı olurken Müge Anlı Safiye Çallı olayı nedir, merak edildi. Peki, Müge Anlı Safiye Çallı olayı nedir?

Ekleme: 23.11.2021 - 12:06 Güncelleme: 23.11.2021 - 12:09 / Editör: Ozge Selin
Müge Anlı Safiye Çallı olayı nedir?Müge Anlı Safiye Çallı olayı izleyicilerin merak konusu oldu. Konu hakkında detaylar araştırılırken Müge Anlı Safiye Çallı olayı nedir merak edildi: İşte Müge Anlı Safiye Çallı olayı hakkında detaylar…

MÜGE ANLI SAFİYE ÇALLI OLAYI NEDİR?

Safiye Çallı 25 yıllık eşinden ayrılıp türkücü sevgilisine Ankara ve Ordu'daki iki evini ve parasını kaptırdı.

47 yaşındaki Safiye kendisinden 15 yaş küçük sevgisinin evlenme vaadiyle yaşadığı mağduriyeti Müge Anlı programında anlattı.

Safiye Çallı, sevgilisinin noterde kendisine genel vekalet belgesi imzalattığını söyledi.


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