Mersin'de 3 yaşındaki Müslüme'nin dedesi tutuklandı

3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın, Gülnar ilçesinde kaybolduktan 10 gün sonra cesedinin bulunması Türkiye'yi derinden sarsmıştı.Savcılık, Yağal'ın ölümüne ilişkin aileden 8 kişiyi gözaltına alıp, adliyeye sevk etmişti.DEDE HASAN YAĞAL TUTUKLANDIYaşanan peş peşe gelişmelerin ardından yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı.Adliyeye sevk edilen 8 aile ferdinden dede Hasan Yağal, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nin kararına göre, tutuklanarak cezaevine gönderildi.ANNE VE BABA SERBEST BIRAKILDIAnne, baba ve kardeşlerinin de aralarında bulunduğu 7 kişi ise savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.NE OLMUŞTUKaraman'dan kış mevsimini geçirmek için 10 Kasım'da Gülnar ilçesi 175 metre rakımlı Yanışlı Mahallesi'ne gelen 7 çocuklu Yağal Ailesi'nin 6'ncı çocuğu Müslüme, saat 17.00 sıralarında ortadan kayboldu.En son çadır kurdukları alanın yanında oynarken görülen Müslüme'yi bulamayan ailesi, güvenlik güçlerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarının 10'uncu gününde Müslüme'den acı haber geldi.Ailesinin çadır kurduğu noktaya 7 kilometre mesafedeki Karaağaç mevkiinde, çalılıkların arasında Müslüme'nin cansız bedeni bulundu. Yağal'ın cansız bedeni, Gülnar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Birimi’ne götürüldü. Otopsinin ardından Müslüme'nin cenazesi, memleketi Karaman'da toprağa verildi.