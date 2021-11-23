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Merkez Bankası'ndan piyasadaki hareketliliğe ilişkin açıklama

Merkez Bankası (TCMB) döviz kurlarındaki hareketliliğe ilişkin açıklama yaptı.

Merkez Bankası'ndan piyasadaki hareketliliğe ilişkin açıklama
Ekleme: 23.11.2021 - 17:52 Güncelleme: 23.11.2021 - 17:55 / Editör: Ozge Selin
Merkez Bankası'ndan piyasadaki hareketliliğe ilişkin açıklama
Merkez Bankası'nın açıklaması şu şekilde;

'Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının uygulanmakta olan dalgalı kur rejimi altında kur seviyesine ilişkin bir taahhüdü yoktur.

Döviz kurları, serbest piyasa dinamiklerince arz ve talep koşullarınca belirlenmektedir.

Merkez Bankası belli koşullar altında kalıcı yön amacı taşımadan sadece aşırı oynaklığa müdahale edebilmektedir. Döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak, sağlıksız fiyat oluşumları gözlemlenmektedir.

Şirketlerimiz ve vatandaşlarımızın aşırı oynak piyasa koşullarında iktisadi temellerden tamamen uzak değerlerden işlem yaparak olası kayıplara karşı uyarılması lüzumu üzerine bu açıklamaya gerek duyulmuştur.'
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