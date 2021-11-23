  • USD: 11,17 - 11,19
  • EURO: 12,59 - 12,62
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

La Palma felaketi bitmiyor! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

İspanya'da La palma felaketi iki aydır sürüyor. Cumbre Vieja Yanardağı'ndan çıkan lavlar 4. koldan denize akmaya başladığı bilgisi gelirken bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Aynı zamanda gaz yayılımı nedeniyle halka pencere ve kapıları açmayın tavsiyesinde bulunuldu. Ada tarihinin en uzun süre aktif kalan volkanı olarak tarihe geçen Cumbre Vieja Yanardağı'nın sönmesi beklenmiyor.

Ekleme: 23.11.2021 - 09:36 Güncelleme: 23.11.2021 - 09:39 / Editör: Ozge Selin
La Palma felaketi bitmiyor! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'nda 19 Eylül'den bu yana aktif olan Cumbre Vieja Yanardağı'ndan korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Yanardağın püskürttüğü lavlar 4. koldan denize akmaya başladı. İşte La Palma'da son durum...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

La Palma Adası yerel yönetimi, lavların yeni koldan denize akmasıyla başlayan gaz yayılımından dolayı 3 binden fazla kişiyi etkileyecek şekilde dört yerleşim yerinde sokağa çıkma kısıtlaması getirildiğini duyurdu.

KAPI VE PENCERELERİ KAPATIN

Kanarya Adaları Volkanik Acil Durum Planlama kurumu da hava kirliliğinin artması ve gaz yayılımından dolayı halka zorunlu kalmadıkça evlerinden dışarı çıkmaması, pencere ve kapıları kapalı tutması tavsiyesinde bulundu.

Diğer yandan Avrupa Birliği Uydu Görüntüleme Sisteminin (Copernicus) güncellediği verilerde, volkandan çıkan lavların bölgede kapladığı alanın 1065 hektara çıktığı belirtildi.



BİNLERCE EV YIKILDI

Lavlar, büyük çoğunluğu ev olmak üzere 2 bin 651 binanın yıkılmasına, 95 binada ise kısmi hasara neden oldu.

DENİZDE 43 HEKTARLIK PLATFORM OLUŞTU

Bölgedeki 80 kilometrelik yolu kaplayan lavların denize akmasıyla Ada kıyısında oluşan platformun genişliği 43 hektara kadar çıktı.

Yanardağın ağızlarından günde 900 ila 1300 ton kükürtdioksit yayılmaya devam ediyor.



EN UZUN SÜRE AKTİF KALAN YANARDAĞ

La Palma'da şimdiye kadar 900 milyon avroya yakın zarara ve yaklaşık 7 bin kişinin evsiz kalmasına neden olan Cumbre Vieja Yanardağı, Ada tarihinde en uzun süre aktif kalan volkan oldu.

Uzmanlar, volkanın kısa vadede sönmesini beklemiyor.

Volkanın aktif hale geçmesinden bu yana adada 5 bin 200'den fazla deprem meydana geldi.


Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar!
Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın FETÖ'nün ikinci ismi Mustafa Özcan ile fotoğrafları ortaya çıktı
Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar!
HDP'li Pervin Buldan'ın da aralarında bulunduğu 13 vekilin dokunulmazlık fezlekesi Meclis'te
Türkiye 'Aynı şekilde yanıt verilir' diyerek uyarmıştı: Rum kesiminden gerilimi artıracak adım
Interpol toplantısına video mesaj!
Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni önlemler gelecek mi?
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: İlk veriler uzlaşabileceğimiz yönünde
Asgari ücrette yeni formül! Mesleğe göre ücret ve zam...
21 ilde 112 kritik isim hakkında gözaltı kararı!
Bulgaristan'da otobüs kazası: 46 ölü
Mersin'de 3 yaşındaki Müslüme'nin dedesi tutuklandı
Başkan Erdoğan'dan flaş ekonomi mesajı.
Irkçı uygulama kabul edildi: CHP'li Bolu Belediyesi yabancılar için suyun metreküpünü iki buçuk dolar olarak belirledi
TEI Genel Müdürü Mahmut Akşit yerli motor müjdesi! Tarih verdi...
Metin Özkan'dan CHP'ye sert eleştiri: HDP'nin edepsiz teklifine sessiz kaldı
Beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başlıyor! 3 gün boyunca sürecek...
TBMM'de 'Selahattin Demirtaş teröristtir' tartışması: MHP ve HDP'liler birbirine girdi!
Başkan Erdoğan duyurdu! İzmir’deki deprem konutlarının teslim edileceği tarih belli oldu
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'helalleşme' tepkisi: Önce hesaplaşalım
Unutmadık unutturmayacağız! PKK 40 yılda 200'den fazla öğretmeni katletti!

Unutmadık unutturmayacağız! PKK 40 yılda 200'den fazla öğretmeni katletti!

La Palma felaketi bitmiyor! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

La Palma felaketi bitmiyor! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

İstanbul'da dehşet görüntü! Yemek yerken tekrar düşünün!

İstanbul'da dehşet görüntü! Yemek yerken tekrar düşünün!

Düşük emekli maaşlarına seyyanen zam masada

Düşük emekli maaşlarına seyyanen zam masada

Erken emeklilik için hizmet tespit formülü

Erken emeklilik için hizmet tespit formülü

İkinci el araç alacaklar dikkat: Bu oyuna gelmeyin

İkinci el araç alacaklar dikkat: Bu oyuna gelmeyin