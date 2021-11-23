La Palma felaketi bitmiyor! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
İspanya'da La palma felaketi iki aydır sürüyor. Cumbre Vieja Yanardağı'ndan çıkan lavlar 4. koldan denize akmaya başladığı bilgisi gelirken bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Aynı zamanda gaz yayılımı nedeniyle halka pencere ve kapıları açmayın tavsiyesinde bulunuldu. Ada tarihinin en uzun süre aktif kalan volkanı olarak tarihe geçen Cumbre Vieja Yanardağı'nın sönmesi beklenmiyor.
İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'nda 19 Eylül'den bu yana aktif olan Cumbre Vieja Yanardağı'ndan korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Yanardağın püskürttüğü lavlar 4. koldan denize akmaya başladı. İşte La Palma'da son durum...
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
La Palma Adası yerel yönetimi, lavların yeni koldan denize akmasıyla başlayan gaz yayılımından dolayı 3 binden fazla kişiyi etkileyecek şekilde dört yerleşim yerinde sokağa çıkma kısıtlaması getirildiğini duyurdu.
KAPI VE PENCERELERİ KAPATIN
Kanarya Adaları Volkanik Acil Durum Planlama kurumu da hava kirliliğinin artması ve gaz yayılımından dolayı halka zorunlu kalmadıkça evlerinden dışarı çıkmaması, pencere ve kapıları kapalı tutması tavsiyesinde bulundu.
Diğer yandan Avrupa Birliği Uydu Görüntüleme Sisteminin (Copernicus) güncellediği verilerde, volkandan çıkan lavların bölgede kapladığı alanın 1065 hektara çıktığı belirtildi.
BİNLERCE EV YIKILDI
Lavlar, büyük çoğunluğu ev olmak üzere 2 bin 651 binanın yıkılmasına, 95 binada ise kısmi hasara neden oldu.
DENİZDE 43 HEKTARLIK PLATFORM OLUŞTU
Bölgedeki 80 kilometrelik yolu kaplayan lavların denize akmasıyla Ada kıyısında oluşan platformun genişliği 43 hektara kadar çıktı.
Yanardağın ağızlarından günde 900 ila 1300 ton kükürtdioksit yayılmaya devam ediyor.
EN UZUN SÜRE AKTİF KALAN YANARDAĞ
La Palma'da şimdiye kadar 900 milyon avroya yakın zarara ve yaklaşık 7 bin kişinin evsiz kalmasına neden olan Cumbre Vieja Yanardağı, Ada tarihinde en uzun süre aktif kalan volkan oldu.
Uzmanlar, volkanın kısa vadede sönmesini beklemiyor.
Volkanın aktif hale geçmesinden bu yana adada 5 bin 200'den fazla deprem meydana geldi.