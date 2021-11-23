  • USD: 12,16 - 12,18
  • EURO: 13,68 - 13,70
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Koronavirüsle mücadelede bir ilk! DSÖ, ilk kez bir Kovid-19 antikor test kitine uluslararası lisans verdi

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) bağlı Teknoloji Erişim Havuzu (C-TAP) ve İlaç Patent Havuzu (MPP), İspanya Ulusal Araştırma Konseyinin (CSIC) geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) antikoru test kitinin üretimi ve dağıtılması için lisans anlaşmasını onayladı. Bu antikor testinin diğerlerinden farklı olarak basit laboratuvarlarda uygulanabildiği ve testlerin yaygın kullanımıyla birlikte düşük gelirli ülkelerin, Kovid-19 antikoru taşıyan kişi sayısına dair somut veriler sunabileceği kaydedildi.

Ekleme: 23.11.2021 - 15:41 Güncelleme: 23.11.2021 - 15:43 / Editör: Ozge Selin
Koronavirüsle mücadelede bir ilk! DSÖ, ilk kez bir Kovid-19 antikor test kitine uluslararası lisans verdi
DSÖ'den yapılan açıklamada, ilk defa bir Kovid-19 antikoru testine uluslararası lisans verildiği
bildirildi. CSIC'nin geliştirdiği test kitinin, insan vücudunda Kovid-19 virüsü enfeksiyonu veya Kovid-19
aşısı sonrası oluşan antikor oranını etkili bir şekilde tespit edebileceği açıklandı.

Bu antikor testinin diğerlerinden farklı olarak basit laboratuvarlarda uygulanabildiği ve
testlerin yaygın kullanımıyla birlikte düşük gelirli ülkelerin, Kovid-19 antikoru taşıyan kişi
sayısına dair somut veriler sunabileceği kaydedildi.

Test sonuçlarının herhangi bir cihaz olmadan, çıplak gözle renk cetveline karşı tutulup
okunabileceği ve bunun yanı sıra mikro plaka okuyucularda test doğruluk oranının daha
yüksek olduğu bilgisi paylaşıldı.

Antikor testinin üretimi ve dağıtılmasında orta ve düşük gelirli ülkelerden patent ücreti
alınmayacağı da vurgulandı.C-TAP'ın kurucu ülkesi Kosta Rika'nın Devlet Başkanı Carlos Alvarado Quesada, lisans
anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu lisans, küresel ve çok taraflı çabalarımızda
insan merkeze alındığında neleri başarabileceğimizin bir göstergesidir." dedi.

Quesada, küresel halk sağlığını önemseyen bu gelişmeden ötürü İspanya hükümetine
şükranlarını sundu.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Ghebreyesus ise CSIC'in ürettiği antikor test kitinin, Kovid-19
ile mücadelede önemli bir dayanışma örneği olarak kayıtlara geçtiğini ifade etti.
Aşı üreticisi ülke ve firmaların da CSIC'ın sorumlu davranışını örnek alması gerektiğini
vurgulayan Ghebreyesus, "Salgın zamanında etkili mücadele edebilmek için bu tür
açık ve şeffaf lisanslara ihtiyacımız var." dedi.
Ceren Özdemir’i bıçaklayarak canice katletmişti! O davada yeni karar!
Bolu Belediyesi'nin ırkçı kararına resen soruşturma başlatıldı
CHP'li Tanju Özcan ırkçı uygulamasını savundu: Sığınmacı kardeşlerimiz rahatsız oldularsa...
Başkan Erdoğan işaret etmişti: Türkiye'nin ilk uçak gemisi için hazırlıklar başladı
Elektrik ve doğal fazda kademeli tarife dönemi! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez duyurdu
CHP'de adrese teslim ihaleler zinciri! İmamoğlu'nun yalakası Necati Özkan'a milyonlar aktı partinin eski avukatı isyan etti
İşte Bolu Belediyesi'nin ırkçı kararına evet diyenlerin listesi
İHA, SİHA ve İKU'lar teröristlerin korkulu rüyası oldu
Nikos Dendias'ın Bahreyn teması
Başkan Erdoğan'dan erken seçim çağrısı yapan muhalefete net yanıt: Olmayacak erken seçim!
Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın FETÖ'nün ikinci ismi Mustafa Özcan ile fotoğrafları ortaya çıktı
Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar!
HDP'li Pervin Buldan'ın da aralarında bulunduğu 13 vekilin dokunulmazlık fezlekesi Meclis'te
Türkiye 'Aynı şekilde yanıt verilir' diyerek uyarmıştı: Rum kesiminden gerilimi artıracak adım
Interpol toplantısına video mesaj!
Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni önlemler gelecek mi?
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: İlk veriler uzlaşabileceğimiz yönünde
Asgari ücrette yeni formül! Mesleğe göre ücret ve zam...
21 ilde 112 kritik isim hakkında gözaltı kararı!
Bulgaristan'da otobüs kazası: 46 ölü
Unutmadık unutturmayacağız! PKK 40 yılda 200'den fazla öğretmeni katletti!

Unutmadık unutturmayacağız! PKK 40 yılda 200'den fazla öğretmeni katletti!

Burası ABD! Los Angeles'ın arka sokaklarından korkunç görüntüler

Burası ABD! Los Angeles'ın arka sokaklarından korkunç görüntüler

Kocaeli'de büyük panik! Derince'de doğal gaz borusu patladı evler tahliye edildi

Kocaeli'de büyük panik! Derince'de doğal gaz borusu patladı evler tahliye edildi

Düşük emekli maaşlarına seyyanen zam masada

Düşük emekli maaşlarına seyyanen zam masada

Erken emeklilik için hizmet tespit formülü

Erken emeklilik için hizmet tespit formülü

İkinci el araç alacaklar dikkat: Bu oyuna gelmeyin

İkinci el araç alacaklar dikkat: Bu oyuna gelmeyin