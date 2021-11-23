Koronavirüsle mücadelede bir ilk! DSÖ, ilk kez bir Kovid-19 antikor test kitine uluslararası lisans verdi

DSÖ'den yapılan açıklamada, ilk defa bir Kovid-19 antikoru testine uluslararası lisans verildiğibildirildi. CSIC'nin geliştirdiği test kitinin, insan vücudunda Kovid-19 virüsü enfeksiyonu veya Kovid-19aşısı sonrası oluşan antikor oranını etkili bir şekilde tespit edebileceği açıklandı.Bu antikor testinin diğerlerinden farklı olarak basit laboratuvarlarda uygulanabildiği vetestlerin yaygın kullanımıyla birlikte düşük gelirli ülkelerin, Kovid-19 antikoru taşıyan kişisayısına dair somut veriler sunabileceği kaydedildi.Test sonuçlarının herhangi bir cihaz olmadan, çıplak gözle renk cetveline karşı tutulupokunabileceği ve bunun yanı sıra mikro plaka okuyucularda test doğruluk oranının dahayüksek olduğu bilgisi paylaşıldı.Antikor testinin üretimi ve dağıtılmasında orta ve düşük gelirli ülkelerden patent ücretialınmayacağı da vurgulandı.C-TAP'ın kurucu ülkesi Kosta Rika'nın Devlet Başkanı Carlos Alvarado Quesada, lisansanlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu lisans, küresel ve çok taraflı çabalarımızdainsan merkeze alındığında neleri başarabileceğimizin bir göstergesidir." dedi.Quesada, küresel halk sağlığını önemseyen bu gelişmeden ötürü İspanya hükümetineşükranlarını sundu.DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Ghebreyesus ise CSIC'in ürettiği antikor test kitinin, Kovid-19ile mücadelede önemli bir dayanışma örneği olarak kayıtlara geçtiğini ifade etti.Aşı üreticisi ülke ve firmaların da CSIC'ın sorumlu davranışını örnek alması gerektiğinivurgulayan Ghebreyesus, "Salgın zamanında etkili mücadele edebilmek için bu türaçık ve şeffaf lisanslara ihtiyacımız var." dedi.