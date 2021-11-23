  • USD: 12,16 - 12,18
  • EURO: 13,68 - 13,70
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Konya'daki tarihi camide 450 yıllık el yazması Kuran-ı Kerim bulundu: İkinci Selim'in hediyesi

Konya'nın Karapınar ilçesindeki tarihi caminin deposunda, İkinci Selim'in vakfiyesi 10 Kur'an-ı Kerim cüzü ortaya çıkarıldı.

Ekleme: 23.11.2021 - 16:41 Güncelleme: 23.11.2021 - 16:42 / Editör: Ozge Selin
Konya'daki tarihi camide 450 yıllık el yazması Kuran-ı Kerim bulundu: İkinci Selim'in hediyesiKarapınar Müftüsü Yunus Aydın, cüzlerin bulunmasıyla büyük heyecan yaşadıklarını söyledi.

Osmanlı padişahı 2. Selim tarafından yaptırılan camide bulunan Kur'an-ı Kerim'in el yazması 10 cüzünün çok kıymetli bir eser olduğunu aktaran Aydın, şöyle konuştu:

"Bu eseri incelediğimizde Sultan Selim'in adı ve Karapınar'ın adı geçiyor. Bununla ilgili Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Prof. Dr. Mustafa Aşkar'a ulaştık. O da belgenin çok önemli olduğunu söyleyince camimizde sergilemek istedik. Sultan Selim Han Konya'daki şehzadeliğinde birçok eser ve hizmet kazandırmış. Karapınar'a da gönderdiği, vakfettiği bir hediye. Çok güzel ve nefis hatla yazılan mushaf. 30 cüzden oluşuyor ama elimizde 10 cüzü var. İç kapağında talik hattıyla, 'Vakfu'l-merhum es-Sultan Selim Han, Medine-i Karapınar' (Sultan Selim Han'ın Karapınar şehrine vakfıdır) yazılıdır. Bu mushaf nesih hattıyla, sure başları ve sonları sülüs hattıyla 'surh'lu (kırmızı) yazılmış. Hattatı ve yazılış tarihi belli değildir."



"Çok güzel, sülüs hattıyla yazılmış"

Aydın, cüzlerin uzunca süredir depoda kaldığını varlığından da kimsenin haberinin olmadığını ifade ederek, "Yeni ulaştık, yakın zamana kadar bilinmiyordu. Tam bir Kuran-ı Kerim diyemiyoruz. İlk cüzü Fatiha Süresi ile başlayan cüzü, kıymetli kısmı da bu. Çok güzel, sülüs hattıyla yazılmış. Camide sergileyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaymakam Oğuz Cem Murat da tarihi caminin mimarisi açısından önemli ve nadide eserlerden olduğuna işaret ederek, "Bugün de bizi heyecanlandıran bir gelişme. Müftü ve arkadaşlarımızın yaptığı çalışmada caminin arşivinde çok kıymetli bir eser bulundu. Bu Kur'an-ı Kerim'de, 'Sultan Selim Han'ın Karapınar şehrine vakfiyesidir' diye not düşülmüş. Bu 1500'lü yıllara tekabül ediyor." diye konuştu.




Ceren Özdemir’i bıçaklayarak canice katletmişti! O davada yeni karar!
Bolu Belediyesi'nin ırkçı kararına resen soruşturma başlatıldı
CHP'li Tanju Özcan ırkçı uygulamasını savundu: Sığınmacı kardeşlerimiz rahatsız oldularsa...
Başkan Erdoğan işaret etmişti: Türkiye'nin ilk uçak gemisi için hazırlıklar başladı
Elektrik ve doğal fazda kademeli tarife dönemi! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez duyurdu
CHP'de adrese teslim ihaleler zinciri! İmamoğlu'nun yalakası Necati Özkan'a milyonlar aktı partinin eski avukatı isyan etti
İşte Bolu Belediyesi'nin ırkçı kararına evet diyenlerin listesi
İHA, SİHA ve İKU'lar teröristlerin korkulu rüyası oldu
Nikos Dendias'ın Bahreyn teması
Başkan Erdoğan'dan erken seçim çağrısı yapan muhalefete net yanıt: Olmayacak erken seçim!
Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın FETÖ'nün ikinci ismi Mustafa Özcan ile fotoğrafları ortaya çıktı
Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar!
HDP'li Pervin Buldan'ın da aralarında bulunduğu 13 vekilin dokunulmazlık fezlekesi Meclis'te
Türkiye 'Aynı şekilde yanıt verilir' diyerek uyarmıştı: Rum kesiminden gerilimi artıracak adım
Interpol toplantısına video mesaj!
Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni önlemler gelecek mi?
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: İlk veriler uzlaşabileceğimiz yönünde
Asgari ücrette yeni formül! Mesleğe göre ücret ve zam...
21 ilde 112 kritik isim hakkında gözaltı kararı!
Bulgaristan'da otobüs kazası: 46 ölü
Unutmadık unutturmayacağız! PKK 40 yılda 200'den fazla öğretmeni katletti!

Unutmadık unutturmayacağız! PKK 40 yılda 200'den fazla öğretmeni katletti!

Burası ABD! Los Angeles'ın arka sokaklarından korkunç görüntüler

Burası ABD! Los Angeles'ın arka sokaklarından korkunç görüntüler

Kocaeli'de büyük panik! Derince'de doğal gaz borusu patladı evler tahliye edildi

Kocaeli'de büyük panik! Derince'de doğal gaz borusu patladı evler tahliye edildi

Düşük emekli maaşlarına seyyanen zam masada

Düşük emekli maaşlarına seyyanen zam masada

Erken emeklilik için hizmet tespit formülü

Erken emeklilik için hizmet tespit formülü

İkinci el araç alacaklar dikkat: Bu oyuna gelmeyin

İkinci el araç alacaklar dikkat: Bu oyuna gelmeyin