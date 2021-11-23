  • USD: 11,17 - 11,19
  • EURO: 12,59 - 12,62
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kocaeli'de büyük panik! Derince'de doğal gaz borusu patladı evler tahliye edildi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde büyük panik yaşandı. Altyapı çalışmaları sırasında doğal gaz borusu patladı. Kazı yapılan sokakta evler tahliye edildi, doğal gaz akışı kesildi. Daha sonra ise borunun onarımına başlandı

Ekleme: 23.11.2021 - 13:15 Güncelleme: 23.11.2021 - 13:21 / Editör: Ozge Selin
Kocaeli'de büyük panik! Derince'de doğal gaz borusu patladı evler tahliye edildi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin Derince ilçesinde bulunan Bezendi Sokak'ta altyapı çalışması sırasında, kepçenin doğal gaz boru hattına çarpması sonucu boruda kaçak meydana geldi.

Patlama nedeniyle çevreyi ve evleri gaz kokusu sarınca sokakta kısa süreli panik yaşandı.

Haber verilmesi üzerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri, bölgeye geldi. Kazı yapılan sokakta bulunan evler tahliye edildi. Ekipler, emniyet şeridi ile sokak giriş ve çıkışını kapattı.



Daha sonra doğal gaz akışı kesilerek, borunun onarımına başlandı.

Çok korktuklarını söyleyen Aydın Usta, 'Bir anda güçlü bir ses duyduk.



Kazı yapılırken boruyu patlattılar. Evlerin içi doğal gaz kokusuyla doldu.

Evlerde oturanların binalardan çıkmaları istendi.



Biz de hemen evimizden çıkarak uzak bir noktaya gittik.

Çok korktuk ve endişelendik' dedi.


Nikos Dendias'ın Bahreyn teması
Başkan Erdoğan'dan erken seçim çağrısı yapan muhalefete net yanıt: Olmayacak erken seçim!
Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın FETÖ'nün ikinci ismi Mustafa Özcan ile fotoğrafları ortaya çıktı
Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar!
HDP'li Pervin Buldan'ın da aralarında bulunduğu 13 vekilin dokunulmazlık fezlekesi Meclis'te
Türkiye 'Aynı şekilde yanıt verilir' diyerek uyarmıştı: Rum kesiminden gerilimi artıracak adım
Interpol toplantısına video mesaj!
Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni önlemler gelecek mi?
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: İlk veriler uzlaşabileceğimiz yönünde
Asgari ücrette yeni formül! Mesleğe göre ücret ve zam...
21 ilde 112 kritik isim hakkında gözaltı kararı!
Bulgaristan'da otobüs kazası: 46 ölü
Mersin'de 3 yaşındaki Müslüme'nin dedesi tutuklandı
Başkan Erdoğan'dan flaş ekonomi mesajı.
Irkçı uygulama kabul edildi: CHP'li Bolu Belediyesi yabancılar için suyun metreküpünü iki buçuk dolar olarak belirledi
TEI Genel Müdürü Mahmut Akşit yerli motor müjdesi! Tarih verdi...
Metin Özkan'dan CHP'ye sert eleştiri: HDP'nin edepsiz teklifine sessiz kaldı
Beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başlıyor! 3 gün boyunca sürecek...
TBMM'de 'Selahattin Demirtaş teröristtir' tartışması: MHP ve HDP'liler birbirine girdi!
Başkan Erdoğan duyurdu! İzmir’deki deprem konutlarının teslim edileceği tarih belli oldu
Unutmadık unutturmayacağız! PKK 40 yılda 200'den fazla öğretmeni katletti!

Unutmadık unutturmayacağız! PKK 40 yılda 200'den fazla öğretmeni katletti!

Burası ABD! Los Angeles'ın arka sokaklarından korkunç görüntüler

Burası ABD! Los Angeles'ın arka sokaklarından korkunç görüntüler

Kocaeli'de büyük panik! Derince'de doğal gaz borusu patladı evler tahliye edildi

Kocaeli'de büyük panik! Derince'de doğal gaz borusu patladı evler tahliye edildi

Düşük emekli maaşlarına seyyanen zam masada

Düşük emekli maaşlarına seyyanen zam masada

Erken emeklilik için hizmet tespit formülü

Erken emeklilik için hizmet tespit formülü

İkinci el araç alacaklar dikkat: Bu oyuna gelmeyin

İkinci el araç alacaklar dikkat: Bu oyuna gelmeyin