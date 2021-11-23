Kabaktepe'den 'ekonomik manipülasyon' uyarısı: Daha önce denenen ve başarılı olamayan operasyonlar

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, artan döviz kuruna ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Kısa süreli dalgalanmalarla kasıtlı olarak bir panik havası oluşturulduğunu ifade eden Kabaktepe, "Finansal krizlerle, ekonomik manipülasyonlarla Türkiye’yi dize getirmeye çalışmak, daha önce denenen ve başarılı olmayan operasyonlardır. Dünyanın mihverinde olan bir ülke için, mücadele bitmez." diye konuştu.

Türkiye yeni güne döviz kurundaki hareketlenmelerle uyandı. Günü, 11.25'ten açan dolar, yeni günde rekor kırarak 13.54 seviyesini gördü.Piyasalarda yaşanan gelişmelere ilişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, kur seviyesi taahhüdünün olmadığı belirtilirken döviz piyasalarında gerçekçi olmayan sağlıksız fiyat oluşumlarının görüldüğü vurgulandı. Vatandaşlar olası kayıplara karşı uyarıldı.Gelişmeler üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 'Finansal krizlerle, ekonomik manipülasyonlarla Türkiye'yi dize getirmeye çalışmak, daha önce denenen ve başarılı olmayan operasyonlardır.' diye konuştu.Türkiye'ye yön vermenin tek yolunun sandık olduğunu ifade eden Kabaktepe, 'Aziz milletimizin iradesi, bu operasyonların üstündedir. Kısa süreli dalgalanmalarla oluşturulmaya çalışılan panik havası, bu kutlu yürüyüşün önünde çok cılız birer teşebbüsten öteye geçemeyecek.' ifadelerini kullandı.'Bir operasyonun gölgesiyle 'ülkeyi karanlık sardı' diyenlere seherimizin aydınlığı ile cevap vereceğiz...' diyen Kabaktepe sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:'Dünyanın mihverinde olan bir ülke için, mücadele bitmez.Bir de bu ülke, bölgesel güçse ve sürekli bir genişleme yaşıyorsa, karşılıklı hamleler hiç bitmez. Bazen askeri, bazen diplomatik, bazen ekonomik mücadele olarak devam eder.Türk milleti bugüne kadar hiçbir meydan okumaya pabuç bırakmadı.Bu mücadeleyi bugünlere taşıyan Cumhur İttifakı, ülkemizi güçlü ve bağımsız bir şekilde yarınlara taşıyacak kararlılıktadır.'